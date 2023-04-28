« » приступил к поиску нового главного тренера, который, как ожидается, будет включать в себя большое число кандидатов среди ассистентов НБА, бывших главных тренеров лиги, а также тренеров NCAA и WNBA.

«Рэпторс» уже получили разрешение на собеседования с несколькими ведущими помощниками тренеров. В список входят («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис») и («Майами»).

По информации источников ESPN, «Рэпторс» также сделали запросы на встречи и с другими ассистентами .

Отмечается, что канадцы получили разрешение на собеседование с главным тренером «Лас-Вегаса» .

Хэммон привела команду к чемпионству в WNBA в 2022 году и был признана тренером года в лиге. Она провела восемь сезонов в качестве ассистента в «Сперс».

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