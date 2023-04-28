«Торонто» проведет собеседование с Бекки Хэммон
«Торонто» приступил к поиску нового главного тренера, который, как ожидается, будет включать в себя большое число кандидатов среди ассистентов НБА, бывших главных тренеров лиги, а также тренеров NCAA и WNBA.
«Рэпторс» уже получили разрешение на собеседования с несколькими ведущими помощниками тренеров. В список входят Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис») и Крис Куинн («Майами»).
По информации источников ESPN, «Рэпторс» также сделали запросы на встречи и с другими ассистентами НБА.
Отмечается, что канадцы получили разрешение на собеседование с главным тренером «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон.
Хэммон привела команду к чемпионству в WNBA в 2022 году и был признана тренером года в лиге. Она провела восемь сезонов в качестве ассистента в «Сперс».
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