«Финикс» проведет собеседование с Жорди Фернандесом

Руководители « » планируют завтра провести собеседование с ассистентом главного тренера « » Жорди Фернандесом.

40-летний испанский специалист рассматривается «Санз» как кандидат на должность главного тренера. Фернандес имеет большой тренерский опыт, в том числе в «Кливленде» (2009–2013) и «Денвере» (2016–2022).

«Финикс» отправил в отставку Монти Уильямса после поражения от «Денвера» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой