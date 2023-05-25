«Финикс» проведет собеседование с Жорди Фернандесом

Теги Финикс Сакраменто НБА Жорди Фернандес Баскетбол

Руководители «Финикса» планируют завтра провести собеседование с ассистентом главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандесом.

40-летний испанский специалист рассматривается «Санз» как кандидат на должность главного тренера. Фернандес имеет большой тренерский опыт, в том числе в «Кливленде» (2009–2013) и «Денвере» (2016–2022).

«Финикс» отправил в отставку Монти Уильямса после поражения от «Денвера» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий