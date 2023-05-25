«Финикс» проведет собеседование с Жорди Фернандесом
Руководители «Финикса» планируют завтра провести собеседование с ассистентом главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандесом.
40-летний испанский специалист рассматривается «Санз» как кандидат на должность главного тренера. Фернандес имеет большой тренерский опыт, в том числе в «Кливленде» (2009–2013) и «Денвере» (2016–2022).
«Финикс» отправил в отставку Монти Уильямса после поражения от «Денвера» в серии второго раунда плей-офф (2-4).
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