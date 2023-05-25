Майкл Уингер – новый президент «Вашингтона»

Майкл Уингер назначен президентом организации Monumental Basketball, которая курирует «Уизардс», команду G-лиги и клуб женской «Мистикс», информирует ESPN.

Ранее Уингер занимал должность генерального менеджера в «Клипперс». До «Клипперс», куда он пришел в 2017 году и где помогал выстроить новую структуру при новом владельце Стиве Балмере, он работал во фронт-офисах «Кливленда» (2005-2010) и «Оклахомы» (2010-2017).

Ожидается, что Уингер определит будущее развитие клуба. В это межсезонье « » предстоит решить, продлевать ли соглашения с Кристапсом Порзингисом и Кайлом Кузмой. Кроме того, в платежке «Уизардс» на ближайшие четыре года висит 200-миллионный контракт Брэдли Била, имеющего право заблокировать обмен.

На эту должность также претендовал легендарный игрок ЦСКА и генеральный менеджер «Нового Орлеана» Трэджан Лэнгдон.

«Уизардс» расстались с бывшим президентом Томми Шеппардом в апреле после того, как клуб в четвертый раз за последние пять лет не вышел в плей-офф.