Джимми Батлер реализует 38,7% бросков с игры, когда его опекает Деррик Уайт

NBACentral опубликовал статистику трех игроков, которых защитник « » Деррик Уайт опекал в этом розыгрыше плей-офф.

Лидер «Майами» , играя против Уайта в финале Восточной конференции (3-3), реализовал 12 из 31 с игры (38,7%) и совершил 1 потерю. Кроме того, Уайт 4 раза накрывал бросок Батлера.

Показатель Батлера в регулярном чемпионате сезона-2022/23 – 53,9%, в плей-офф – 48,8%.

Разыгрывающий «Атланты» в первом раунде плей-офф реализовал 16 из 47 с игры (34%), совершил 7 потерь и 5 раз попал под блок-шот.

Показатели Тайриза Макси (« ») во втором раунде – 12 из 32 (37,5%), 2 потери, 1 блок-шот.

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