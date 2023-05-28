Джимми Батлер реализует 38,7% бросков с игры, когда его опекает Деррик Уайт

Теги Бостон Атланта Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Деррик Уайт Трэй Янг Тайриз Макси Баскетбол

NBACentral опубликовал статистику трех игроков, которых защитник «Бостона» Деррик Уайт опекал в этом розыгрыше плей-офф.

Лидер «Майами» Джимми Батлер, играя против Уайта в финале Восточной конференции (3-3), реализовал 12 из 31 с игры (38,7%) и совершил 1 потерю. Кроме того, Уайт 4 раза накрывал бросок Батлера.

Показатель Батлера в регулярном чемпионате сезона-2022/23 – 53,9%, в плей-офф – 48,8%.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в первом раунде плей-офф реализовал 16 из 47 с игры (34%), совершил 7 потерь и 5 раз попал под блок-шот.

Показатели Тайриза Макси («Филадельфия») во втором раунде – 12 из 32 (37,5%), 2 потери, 1 блок-шот.

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3 комментария

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Kirill HG
Уайт и Брогдон лучшие подписания Стивенса, действительно есть за что похвалить Брэда
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DuncanTim1921
Это конечно не уровень Батлера, но это явно не катастрофа.
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skreamer
А кто-то ещё спрашивал, почему он во второй защитной сборной.
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