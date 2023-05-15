Инсайдер Шон Девени: «Фронт-офис «Чикаго» верит в возвращение Лонзо Болла»

« » верит в возвращение разыгрывающего на высокий уровень.

Болл перенес три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

«Некоторые люди во фронт-офисе «Чикаго» хотят провести следующий сезон с тем же составом, подождав возвращения Лонзо Болла», – сказал инсайдер Heavy Шон Девени.

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