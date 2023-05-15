Инсайдер Шон Девени: «Фронт-офис «Чикаго» верит в возвращение Лонзо Болла»

Теги Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

«Чикаго» верит в возвращение разыгрывающего Лонзо Болла на высокий уровень.

Болл перенес три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

«Некоторые люди во фронт-офисе «Чикаго» хотят провести следующий сезон с тем же составом, подождав возвращения Лонзо Болла», – сказал инсайдер Heavy Шон Девени.

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4 комментария

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konstantin khmel
Серьёзно?
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36_i_8
Уж не знаю на счет веры, но очень хотелось бы чтобы он вернулся, отличный игрок, который может добавить Чикаго защиты и плеймейкинга
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Вялый Харден
семья травматов, ей-богу. Спасибо бате, жаль пацанов
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banderos
Кто этот человек?
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