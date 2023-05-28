Серхио Юль поднялся на 1-е место в истории «Реала» по количеству очков в ACB

Защитник «Реала» во время 1-го матча четвертьфинальной серии плей-офф ACB против «Гран-Канарии» (95:68) установил сразу два рекорда мадридского клуба.

35-летний защитник обошел по количеству очков, набранных за «Реал» в чемпионате ACB, и поднялся на первое место в истории клуба по этому показателю. Показатель Рейеса – 6 017 очков. Юль завершил сегодняшний матч с 16 очками и увеличил свой показатель до 6 027.

Кроме того, Юль стал первым игроком в истории « », достигшим отметки в 900 трехочковых попаданий. Ранее только четырем игрокам в истории ACB удавалось достичь этой отметки – Альберто Эрреросу (1233), Хуану Карлосу Наварро (1179), Руди Фернандесу (907; 562 с «Реалом») и Алексу Мумбру (901).

Юль выступает за «Реал» с 2006 года и на данный момент сыграл за клуб 565 матчей.

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