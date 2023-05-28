Серхио Юль поднялся на 1-е место в истории «Реала» по количеству очков в ACB

Теги Гран-Канария Реал Фелипе Рейес чемпионат Испании Серхио Юль Баскетбол

Защитник «Реала» Серхио Юль во время 1-го матча четвертьфинальной серии плей-офф ACB против «Гран-Канарии» (95:68) установил сразу два рекорда мадридского клуба.

35-летний защитник обошел Фелипе Рейеса по количеству очков, набранных за «Реал» в чемпионате ACB, и поднялся на первое место в истории клуба по этому показателю. Показатель Рейеса – 6 017 очков. Юль завершил сегодняшний матч с 16 очками и увеличил свой показатель до 6 027.

Кроме того, Юль стал первым игроком в истории «Реала», достигшим отметки в 900 трехочковых попаданий. Ранее только четырем игрокам в истории ACB удавалось достичь этой отметки – Альберто Эрреросу (1233), Хуану Карлосу Наварро (1179), Руди Фернандесу (907; 562 с «Реалом») и Алексу Мумбру (901).

Юль выступает за «Реал» с 2006 года и на данный момент сыграл за клуб 565 матчей.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий