Звездный форвард « » признался, что для него важно то место, которое он занимает в иерархии НБА.

«Когда я думаю о себе в лиге, о своем месте, то мне не хочется просто быть здесь, быть одним из игроков.

Мне хочется быть лицом НБА, хочется быть одним из лучших игроков лиги», – заявил Тейтум.

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама