Джейсон Тейтум: «Мне хочется быть лицом НБА»
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признался, что для него важно то место, которое он занимает в иерархии НБА.
«Когда я думаю о себе в лиге, о своем месте, то мне не хочется просто быть здесь, быть одним из игроков.
Мне хочется быть лицом НБА, хочется быть одним из лучших игроков лиги», – заявил Тейтум.
Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама
Надо исправляться в решающей седьмой игре, точно как было в серии с Филадельфией.
Завтра хотя бы пару важных трех забросить на домашней арене в "историческом" матче!
Он ведь набрал нужные очки в начале, в середине игры добавлял вместе с Брауном. У обоих с бросками на дуге были проблемы, но в других аспектах ребята дорабатывали
Так что место и правда вакантно.