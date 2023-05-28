Джейсон Тейтум: «Мне хочется быть лицом НБА»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признался, что для него важно то место, которое он занимает в иерархии НБА.

«Когда я думаю о себе в лиге, о своем месте, то мне не хочется просто быть здесь, быть одним из игроков.

Мне хочется быть лицом НБА, хочется быть одним из лучших игроков лиги», – заявил Тейтум.

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

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14 комментариев

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bostonKG
Все в твоих руках
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Амбидекстер Сцевола
Похвальное желание. Лига потому и самая крутая в мире, что её определяли и определяют игроки с таким настроем.
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Kemal Gul
Ответ Олег Иванов
Только не Тейтум!Самовлюблённый павлин, вечно распускающий хвост.Вот как сейчас.Такое противное впечатление от этого персонажа, ужас...
Не особо люблю Тейтума, но где конкретно здесь вы увидели самолюбование? Он же не сказал, что УЖЕ является лицом лиги, он говорит, что хочет им стать, хочет стать лучшим. И было бы странно, если бы он ставил перед собой другие цели, будучи лидером команды-контендера. Я здесь вижу лишь стремление к совершенствованию, а не самолюбование
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Kirill HG
Да, но пока что Тэйтум чаще заваливает концовки (клатч) в важных играх, как и сегодня... выдавая 0 из 8 трехочковых в важнейшей 6-й игре

Надо исправляться в решающей седьмой игре, точно как было в серии с Филадельфией.
Завтра хотя бы пару важных трех забросить на домашней арене в "историческом" матче!
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Олег Иванов
Только не Тейтум!Самовлюблённый павлин, вечно распускающий хвост.Вот как сейчас.Такое противное впечатление от этого персонажа, ужас...
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Вялый Харден
таких лиц нам не надо, спасибо
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DORIRA
Ответ Kirill HG
Да, но пока что Тэйтум чаще заваливает концовки (клатч) в важных играх, как и сегодня... выдавая 0 из 8 трехочковых в важнейшей 6-й игре Надо исправляться в решающей седьмой игре, точно как было в серии с Филадельфией. Завтра хотя бы пару важных трех забросить на домашней арене в "историческом" матче!
Без трешек игру не выиграть?
Он ведь набрал нужные очки в начале, в середине игры добавлял вместе с Брауном. У обоих с бросками на дуге были проблемы, но в других аспектах ребята дорабатывали
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Денис Храпунов
Ответ Олег Иванов
Только не Тейтум!Самовлюблённый павлин, вечно распускающий хвост.Вот как сейчас.Такое противное впечатление от этого персонажа, ужас...
Как и вообще любая звезда НБА кроме Йокича. Эмбид самодовольный павлин, Батлер, тоже, Леброн всегда им был. КейДи и Кавай не тянули со своей интровертной харизмой. Моранты и Янги больше на дураков похожи. Янис шикарно себя вел, говорил очень правильные вещи, но и тут хватил обидки и пол сезона капризничал, с сотрудниками арены дрался.
Так что место и правда вакантно.
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skreamer
Ответ Денис Храпунов
Как и вообще любая звезда НБА кроме Йокича. Эмбид самодовольный павлин, Батлер, тоже, Леброн всегда им был. КейДи и Кавай не тянули со своей интровертной харизмой. Моранты и Янги больше на дураков похожи. Янис шикарно себя вел, говорил очень правильные вещи, но и тут хватил обидки и пол сезона капризничал, с сотрудниками арены дрался. Так что место и правда вакантно.
Ни на что не намекаю, но по какому-то удивительному совпадению в этом списке только один белый!
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