Пол Пирс: «Джейсон Тейтум на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроков»

Теги Бостон Пол Пирс НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс отдал должное нынешнему лидеру бостонской команды Джейсону Тейтуму.

«Он звезда своего поколения. Посмотрите на то, чего он уже добился в своей карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам Матча всех звезд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает рекорды НБА, и он неизменно выходит в финал конференции со своего первого или второго сезона в лиге.

Тейтум движется в ритме, который позволит ему стать одним из величайших игроков за всю историю. Я не имею никаких личных интересов, просто признаю сильную игру другого баскетболиста», – заявил Пирс.

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

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14 комментариев

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Alexander Permyakov
Пока что Тейтум (всё ещё) на пути к тому, чтобы вылететь от 8-й сеяной команды. Пирс, давай потом.
+9
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Cubs-V
Ответ pon4ic
Тэйтум, будучи новичком, не боялся переть на праймового ЛеБрона.Я бы вообще сказал, что Джейсон станет Коби Брайантом этой эры. Тэйтум - Коби Дончич - ЛеБрон Йокич - Данкан Яннис - Шак
Дончич-Леброн?
Их только одно объединяет. Виденье площадки.
А Йокича и Данкана вообще ничего.
+6
-2
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pele_kan
Тейтум очень нестабилен для суперзвезды. Может затащить 1 игру, а потом несколько игр подряд в 4 четверти вообще не бросать по кольцу. Ну а в целом потенциал конечно огромный.
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Cubs-V
На таком МВЗ, рекорд по очкам, можно прировнять к рекорду по очкам на школьной площадке.
+4
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Артем Кузнецов
Затащат или проиграют серию, в любом случае попадут в историю, но есть нюанс
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Егор Кривошей
Ох уж этот эксперт на пенсии. Величайший... Матч всех звёзд не значит ровным счётом ничего. Праймового Коби в нынешние МВЗ и он там сотку настреляет.
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AllInMePls
Дончич круче явно, из тех кто помоложе.
Про Букера даже говорить не стоит, это вообщех очевидно.
Зайон если перестанет ломаться, морант если с головой подружится.
Ещё в Кливленде банда молодых перспективных, и Митчелл в перспективе выглядит тоже очень даже.
А ещё есть Шай, который уже в соло вытаскивает и в следующем сезоне окла будет явно в по.
Слишком много игроков, которые уже сильнее и в перспективе тоже.
Возможно Тейтум попадет в зал славы, но чтоб стать прям супер Овер топом, и выйти на уровень топ 10 истории ... Нет вообще никак.
+1
-1
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Jazzzz
Ответ pon4ic
Тэйтум, будучи новичком, не боялся переть на праймового ЛеБрона.Я бы вообще сказал, что Джейсон станет Коби Брайантом этой эры. Тэйтум - Коби Дончич - ЛеБрон Йокич - Данкан Яннис - Шак
Зайон - Баркли
Морант - Аринас)
0
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ɔculpa
Ответ pon4ic
Тэйтум, будучи новичком, не боялся переть на праймового ЛеБрона.Я бы вообще сказал, что Джейсон станет Коби Брайантом этой эры. Тэйтум - Коби Дончич - ЛеБрон Йокич - Данкан Яннис - Шак
Ну и конечно же
Бол Бол – Хорнасек
0
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xamer 9
Ответ pon4ic
Тэйтум, будучи новичком, не боялся переть на праймового ЛеБрона.Я бы вообще сказал, что Джейсон станет Коби Брайантом этой эры. Тэйтум - Коби Дончич - ЛеБрон Йокич - Данкан Яннис - Шак
Можно продолжить:
Джа Морант - Рон Артест
Карузо - Майкл Джордан
Зайон Уильямсон - Джаред Дадли
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