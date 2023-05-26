Чемпион НБА в составе «Селтикс» отдал должное нынешнему лидеру бостонской команды .

«Он звезда своего поколения. Посмотрите на то, чего он уже добился в своей карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам Матча всех звезд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает рекорды НБА, и он неизменно выходит в финал конференции со своего первого или второго сезона в лиге.

Тейтум движется в ритме, который позволит ему стать одним из величайших игроков за всю историю. Я не имею никаких личных интересов, просто признаю сильную игру другого баскетболиста», – заявил Пирс.

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама