Пол Пирс: «Джейсон Тейтум на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроков»
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс отдал должное нынешнему лидеру бостонской команды Джейсону Тейтуму.
«Он звезда своего поколения. Посмотрите на то, чего он уже добился в своей карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам Матча всех звезд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает рекорды НБА, и он неизменно выходит в финал конференции со своего первого или второго сезона в лиге.
Тейтум движется в ритме, который позволит ему стать одним из величайших игроков за всю историю. Я не имею никаких личных интересов, просто признаю сильную игру другого баскетболиста», – заявил Пирс.
Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама
Их только одно объединяет. Виденье площадки.
А Йокича и Данкана вообще ничего.
Про Букера даже говорить не стоит, это вообщех очевидно.
Зайон если перестанет ломаться, морант если с головой подружится.
Ещё в Кливленде банда молодых перспективных, и Митчелл в перспективе выглядит тоже очень даже.
А ещё есть Шай, который уже в соло вытаскивает и в следующем сезоне окла будет явно в по.
Слишком много игроков, которые уже сильнее и в перспективе тоже.
Возможно Тейтум попадет в зал славы, но чтоб стать прям супер Овер топом, и выйти на уровень топ 10 истории ... Нет вообще никак.
Морант - Аринас)
Бол Бол – Хорнасек
Джа Морант - Рон Артест
Карузо - Майкл Джордан
Зайон Уильямсон - Джаред Дадли