Лидер « » поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Востока против « » (3-3).

«Еще никогда в жизни не возвращался в Бостон с таким воодушевлением.

Не могу дождаться понедельника, когда увижу всех наших болельщиков, потому что это будет очень интересная история», – заявил Тейтум.

Разыгрывающий «Селтикс» также ожидает, что у команды будет мощная поддержка в домашней седьмой игре.

«Вау, это будет что-то вроде 4 июля (В США отмечают День независимости – Sports.ru). Все будут сходить с ума, салюты... Мы ждем этого момента. Мы готовы», – сказал Смарт.

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