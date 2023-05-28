Джейсон Тейтум о 7-м матче: «Еще никогда не возвращался в Бостон с таким воодушевлением»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Востока против «Майами» (3-3).
«Еще никогда в жизни не возвращался в Бостон с таким воодушевлением.
Не могу дождаться понедельника, когда увижу всех наших болельщиков, потому что это будет очень интересная история», – заявил Тейтум.
Разыгрывающий «Селтикс» Маркус Смарт также ожидает, что у команды будет мощная поддержка в домашней седьмой игре.
«Вау, это будет что-то вроде 4 июля (В США отмечают День независимости – Sports.ru). Все будут сходить с ума, салюты... Мы ждем этого момента. Мы готовы», – сказал Смарт.
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