Джейсон Тейтум о 7-м матче: «Еще никогда не возвращался в Бостон с таким воодушевлением»

Теги Бостон Майами НБА болельщики НБА плей-офф Маркус Смарт Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Востока против «Майами» (3-3).

«Еще никогда в жизни не возвращался в Бостон с таким воодушевлением.

Не могу дождаться понедельника, когда увижу всех наших болельщиков, потому что это будет очень интересная история», – заявил Тейтум.

Разыгрывающий «Селтикс» Маркус Смарт также ожидает, что у команды будет мощная поддержка в домашней седьмой игре.

«Вау, это будет что-то вроде 4 июля (В США отмечают День независимости – Sports.ru). Все будут сходить с ума, салюты... Мы ждем этого момента. Мы готовы», – сказал Смарт.

Джимми Батлер троллит всех подряд, в том числе НБА и журналистов: его дреды – самый долгоиграющий пранк сезона

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Королёв
Давайте, мужики! История в ваших руках!
🍀🍀🍀
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиксон
Еще никто с 3:0 не выигрывал серию. Пора сотворить историю.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Васильев Василий
Бостон красавцы ,их уже все похоронили но они все ещё в игре и имеют отличные шансы на мощнейший камбэк и чемпионство
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ierdnA
Лично для меня, хочется их увидеть против Денвера, а не замученный и переломаный Майами
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Спортс, а почему по тэгу НБА нельзя новости листать(свайпать)?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Домашняя площадка, воодушевление, моральный настрой, все в руках Бостона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий