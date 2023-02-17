Алексей Швед вернется в строй примерно через три недели («Свободный агент»)

Лидер ЦСКА Алексей Швед вернется в строй примерно через три недели.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Надрыв паховых связок у защитника оказался несерьезным. Шведу прописано две недели покоя. После этого он пройдет повторное МРТ-обследование.

Следующая игра армейцев в Лиге ВТБ с состоится 2 марта.

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