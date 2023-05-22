Эрик Споэльстра: «Команда продемонстрировала зрелый и профессиональный подход»

Главный тренер « » остался доволен игрой команды в третьем матче финала Востока с « » (128:102, 3-0).

«Команда продемонстрировала солидный, зрелый, профессиональный подход.

Мы приближаемся к цели, но серия еще не доведена до конца. Завтра мы отдохнем и немного отвлечемся от всего этого, но наши мысли все равно о том, как решить поставленную задачу», – заявил Споэльстра.

Споэльстра находится в шаге от шестого выхода в финал НБА в качестве главного тренера «Хит».

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