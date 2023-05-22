Эрик Споэльстра: «Команда продемонстрировала зрелый и профессиональный подход»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра остался доволен игрой команды в третьем матче финала Востока с «Бостоном» (128:102, 3-0).
«Команда продемонстрировала солидный, зрелый, профессиональный подход.
Мы приближаемся к цели, но серия еще не доведена до конца. Завтра мы отдохнем и немного отвлечемся от всего этого, но наши мысли все равно о том, как решить поставленную задачу», – заявил Споэльстра.
Споэльстра находится в шаге от шестого выхода в финал НБА в качестве главного тренера «Хит».
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
маркус -ака альфач Смарт , хотя он нифига не смарт, пробка и то умнее будет ))))
браун ,лучший игрок всех времен и народов ,жаль что только он так думает о себе ))))
жаль фанатов бостона ) команда ,где люди говорят что тренер ничего не дает игрокам ,и в атаке они делают что хотят ..импровизируют , такая команда не может рассчитывать на что то серьёзное
Видимо они точно не понимают, кто такой Спо и баскет оценивают по nba 2K