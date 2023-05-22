Эрик Споэльстра: «Команда продемонстрировала зрелый и профессиональный подход»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра остался доволен игрой команды в третьем матче финала Востока с «Бостоном» (128:102, 3-0).

«Команда продемонстрировала солидный, зрелый, профессиональный подход.

Мы приближаемся к цели, но серия еще не доведена до конца. Завтра мы отдохнем и немного отвлечемся от всего этого, но наши мысли все равно о том, как решить поставленную задачу», – заявил Споэльстра.

Споэльстра находится в шаге от шестого выхода в финал НБА в качестве главного тренера «Хит».

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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5 комментариев

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ФомаМаня
Преображение Майами в ПО по сравнению с регулярной - целиком и полностью заслуга Спо. В каждой серии превосходит тренера оппонентов на 2 головы. Умение менять тактику, подстраиваться - всё на высшем уровне. Просто браво!!!
+24
0
+24
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FaithDevotion
И ведь, зараза, Спо ещё молод по тренерским меркам (удивило, что на 3 года младше (!!!) Нёрса), так что имеет неиллюзорные шансы ещё побывать в финалах
+11
0
+11
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Ann Tretiakova
боже)) Маями ...вы прям даете мне моральный орг...м, так унижать бостон ))) продолжайте ....ничего против клуба не имею..но эти игроки ,вызывают отвращения ! тайтум..с его "мамба металити",фана слать смс коби и сам же выставлять скрины в соц сетях)
маркус -ака альфач Смарт , хотя он нифига не смарт, пробка и то умнее будет ))))
браун ,лучший игрок всех времен и народов ,жаль что только он так думает о себе ))))

жаль фанатов бостона ) команда ,где люди говорят что тренер ничего не дает игрокам ,и в атаке они делают что хотят ..импровизируют , такая команда не может рассчитывать на что то серьёзное
+5
-1
+4
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NK23
Ответ ФомаМаня
Преображение Майами в ПО по сравнению с регулярной - целиком и полностью заслуга Спо. В каждой серии превосходит тренера оппонентов на 2 головы. Умение менять тактику, подстраиваться - всё на высшем уровне. Просто браво!!!
В соседних ветках фанаты Бостона, все еще верят что лига не допустит такого и они выйдут через 4-3, что они курят. 🤣🤣🤣🤣
Видимо они точно не понимают, кто такой Спо и баскет оценивают по nba 2K
+3
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+3
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Tynianoff
Ответ FaithDevotion
И ведь, зараза, Спо ещё молод по тренерским меркам (удивило, что на 3 года младше (!!!) Нёрса), так что имеет неиллюзорные шансы ещё побывать в финалах
Кажется, сложно придумать что-то более иллюзорное, чем шансы на выход в финал в этом году. Особенно, если вспомнить момент поражения в первом матче в ПИ. Так что теперь,по умолчанию, хоть немного, но ждем его в финалах каждый год))
+1
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