Эрик Споэльстра: «В Бостоне у нас будет отличная возможность завершить серию»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра подвел итоги четвертого матча финальной серии Востока против «Бостона» (99:116, 3-1)
«Сегодня они превзошли нас. Надо отдать сопернику должное. Все очевидно. Не может быть никаких вопросов.
Мы не удивлены. «Бостон» заслужил эту победу. Нам нужно забыть об этом поражении и быть готовыми к следующему матчу в Бостоне, где у нас будет отличная возможность», – заявил Споэльстра.
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это кажется, что нужно всего лишь взять 1 игру, но пока этого не случилось шансы на проход 50х50. в истории видели такие камбэки, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе, пока не прозвучал финальный свисток или пока серия не закрыта полностью.