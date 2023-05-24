Эрик Споэльстра: «В Бостоне у нас будет отличная возможность завершить серию»

Главный тренер « » подвел итоги четвертого матча финальной серии Востока против « » (99:116, 3-1)

«Сегодня они превзошли нас. Надо отдать сопернику должное. Все очевидно. Не может быть никаких вопросов.

Мы не удивлены. «Бостон» заслужил эту победу. Нам нужно забыть об этом поражении и быть готовыми к следующему матчу в Бостоне, где у нас будет отличная возможность», – заявил Споэльстра.

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