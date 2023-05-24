Эрик Споэльстра: «В Бостоне у нас будет отличная возможность завершить серию»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра подвел итоги четвертого матча финальной серии Востока против «Бостона» (99:116, 3-1) 

«Сегодня они превзошли нас. Надо отдать сопернику должное. Все очевидно. Не может быть никаких вопросов.

Мы не удивлены. «Бостон» заслужил эту победу. Нам нужно забыть об этом поражении и быть готовыми к следующему матчу в Бостоне, где у нас будет отличная возможность», – заявил Споэльстра.

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15 комментариев

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Cursed
Ой, как бы Спо не накаркал, седьмая игра ведь тоже в бостоне
+17
-1
+16
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13am Adebayo
Ответ Добрейший Вечерочек
как и у Бостона отличная возможность продлить серию) это кажется, что нужно всего лишь взять 1 игру, но пока этого не случилось шансы на проход 50х50. в истории видели такие камбэки, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе, пока не прозвучал финальный свисток или пока серия не закрыта полностью.
История еще не видела камбэков с 0-3, будем объективны
+15
-3
+12
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Swhat
Ответ 13am Adebayo
История еще не видела камбэков с 0-3, будем объективны
Все когда-то случается первый раз.
+11
-3
+8
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Мурзин Ринат
Ответ 13am Adebayo
История еще не видела камбэков с 0-3, будем объективны
Как и 1:3 в финале никто не отыгрывал) или 2 серии подряд с 1:3 как Денвер в бабле например)
+4
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+4
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scorp19
Но ведь и у Бостона будут хорошие шансы сделать хотя бы 2-3
+1
0
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Владимир Галич
Ответ 13am Adebayo
История еще не видела камбэков с 0-3, будем объективны
а много было серий где андердог вел 3-0? думаю здесь Бостону главное найти себя и поймать ритм
+1
0
+1
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sloyko
Ответ AEZAKMI228
Зеленые реально странные люди....Причем я заметил большинство питерские.. Про победу в серии пишут + еще что то
Что странного, верим и желаем успеха.
+1
0
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Добрейший Вечерочек
как и у Бостона отличная возможность продлить серию)

это кажется, что нужно всего лишь взять 1 игру, но пока этого не случилось шансы на проход 50х50. в истории видели такие камбэки, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе, пока не прозвучал финальный свисток или пока серия не закрыта полностью.
+4
-4
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AEZAKMI228
Зеленые реально странные люди....Причем я заметил большинство питерские.. Про победу в серии пишут + еще что то
+3
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Влад Жолудков
Кое что на воротник у них будет отличная возможность накрутить в Бостоне.
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Herodotus
Ответ Добрейший Вечерочек
как и у Бостона отличная возможность продлить серию) это кажется, что нужно всего лишь взять 1 игру, но пока этого не случилось шансы на проход 50х50. в истории видели такие камбэки, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе, пока не прозвучал финальный свисток или пока серия не закрыта полностью.
Не в этот раз)
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Goddemic
Ответ Владимир Галич
а много было серий где андердог вел 3-0? думаю здесь Бостону главное найти себя и поймать ритм
Где найдешь, там и потеряешь. На протяжении всего ПО Бостон жутко нестабилен. В следующем матче опять не полетит - и до свидания.
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BasketAlex
Ответ nata shima
В истории нба никто не отыгрывался с 3-0- Но давайте будем объективны,эта команда Маями самый удобный претендент,что бы сломить историю. Такое чувство,что Бостон просто специально проиграл три матча что бы это сделать... Любая другая команда на месте маями иы команд ПО не проиграла бы,но этот маями составленный из таких игроков должен.
а в чём объективность данного суждения?
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