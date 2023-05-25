«Нам насрать». Эрик Споэльстра резко отреагировал на то, что «Бостон» называют фаворитом серии
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра редко использует ненормативную лексику во время общения со СМИ, но не сдержался, когда его спросили об экспертах, которые называют «Бостон» фаворитом в финале Восточной конференции, несмотря на счет 3-1 в пользу «Майами».
«Нам насрать.
Мы сражаемся. У нас отличный шанс выйти в финал, и нашим парням нравятся подобные вызовы, им нравится сражаться, нравится играть в плей-офф, нравится играть в такой атмосфере. Вот что главное», – сказал Споэльстра.
«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую
"Ибо не###!"(с) ☝️
- А нАС РАТь!
А чего народ возбудился в комментариях, непонятно. Бостону хорошо если для приличия две игры взять удастся. Больше - это уже молиться о чуде
"Что-то ты занервничал"
Особенно на фоне травмы Винсента
Ну по ростеру Бостон сильнее. Плюс у Маями уже вылетели игроки ротации Хиро, Олдапио, Калеб Мартин под вопросом.
Думаю Бостон разнесет сегодня Маями. Как Маями их в 3м матче.
Бостон сейчас скорее играет на раслабоне, свой нагоняй они уже получили и 0-3 никто не отыгрывал. А Маями наоборот нервничать походу стали что могут 0-3 упустить судя по эмоциям Спо