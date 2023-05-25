«Нам насрать». Эрик Споэльстра резко отреагировал на то, что «Бостон» называют фаворитом серии

Главный тренер «Майами» редко использует ненормативную лексику во время общения со СМИ, но не сдержался, когда его спросили об экспертах, которые называют «Бостон» фаворитом в финале Восточной конференции, несмотря на счет 3-1 в пользу «Майами».

«Нам насрать.

Мы сражаемся. У нас отличный шанс выйти в финал, и нашим парням нравятся подобные вызовы, им нравится сражаться, нравится играть в плей-офф, нравится играть в такой атмосфере. Вот что главное», – сказал Споэльстра.

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую