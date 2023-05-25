«Нам насрать». Эрик Споэльстра резко отреагировал на то, что «Бостон» называют фаворитом серии

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра редко использует ненормативную лексику во время общения со СМИ, но не сдержался, когда его спросили об экспертах, которые называют «Бостон» фаворитом в финале Восточной конференции, несмотря на счет 3-1 в пользу «Майами».

«Нам насрать.

Мы сражаемся. У нас отличный шанс выйти в финал, и нашим парням нравятся подобные вызовы, им нравится сражаться, нравится играть в плей-офф, нравится играть в такой атмосфере. Вот что главное», – сказал Споэльстра.

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20 комментариев

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Его Величество Златан
фаворит? никто же с 0 3 не отыгрывался и далее не проходил дальше? и как он может быть фаворитом? нет права на ошибку
+22
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+22
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Амбидекстер Сцевола
Вызывайте Аринаса!
+12
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+12
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Александр Деев
А можно показать этих экспертов, которые считают Бостон фаворитом?:)
+10
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мать Зетмира
Коротко и ясно.
+5
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serhio_ramos_
Ответ Костя Кот
ну у этого денвера вообще слабых мест нет
Причём тут Денвер.
+5
-1
+4
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wildgamer
Ответ DirtyHarry 44
Причем тут Гилберт?
Окей, гугл. Аринас и насрать
+3
0
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ARAMIS777
По делу Эрик выругался.
"Ибо не###!"(с) ☝️
+2
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Korban Cobain
- Русские сдавайтесь! НАС ОРДА!
- А нАС РАТь!
+1
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Tim Timson
Ответ Nuts
Господи, Бостон выиграл 1 матч при 0:3, какой нафиг шанс?)
там же сплошные Гоаты незадрафтаванные в составе. беспокоиться не о чем?))
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Jerry Rodrogha
Ответ Swhat
Кэфы букмекеров говорят о возможности кэмбеке
Да просто все ломанулись за ставкой нашару, кэф и просел
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Swhat
Ответ Его Величество Златан
фаворит? никто же с 0 3 не отыгрывался и далее не проходил дальше? и как он может быть фаворитом? нет права на ошибку
Кэфы букмекеров говорят о возможности кэмбеке
0
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TexasLonghorns
Ответ Амбидекстер Сцевола
Вызывайте Аринаса!
Думаю, Шаку, как более близкому, дадут приоритет.
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Jerry Rodrogha
Ну вообще всё в духе команды.
А чего народ возбудился в комментариях, непонятно. Бостону хорошо если для приличия две игры взять удастся. Больше - это уже молиться о чуде
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Tim Timson
волнуется филиппинец. есть шанс ведь немалый вляпаться во всемирную историю)
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DirtyHarry 44
Так и хочется процетировать
"Что-то ты занервничал"
Особенно на фоне травмы Винсента
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Swhat
Че-то он завёлся.
Ну по ростеру Бостон сильнее. Плюс у Маями уже вылетели игроки ротации Хиро, Олдапио, Калеб Мартин под вопросом.
Думаю Бостон разнесет сегодня Маями. Как Маями их в 3м матче.
Бостон сейчас скорее играет на раслабоне, свой нагоняй они уже получили и 0-3 никто не отыгрывал. А Маями наоборот нервничать походу стали что могут 0-3 упустить судя по эмоциям Спо
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Maxim Grishin
Нас рать! Он сказал
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