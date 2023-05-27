Леброну Джеймсу понадобятся 2 месяца на восстановление, если он решится на операцию в межсезонье

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в межсезонье-2023 может перенести операцию на стопе.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, если хирургическое вмешательство состоится, то Джеймсу понадобятся 2 месяца на восстановление. 

В таком случае он успел бы вернуться к началу предсезонной подготовки.

В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию.

Леброн после завершения сезона НБА для его команды сказал, что решение по операции будет приниматься после МРТ-обследования.

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1 комментарий

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Insamo217
вообще было логичным если условно до Звездного уикенда Леброн лечился/восстанавливался бы, а уже после января начинал бы потихоньку набирать форму к плейофф на маленьких минутах. Особого смысла ему уже третье десятилетие тянуть команду в регулярке я не вижу, все рекорды и так уже побил, а вот в плей-офф можно и напрячься
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