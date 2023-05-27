Форвард « » в межсезонье-2023 может перенести операцию на стопе.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, если хирургическое вмешательство состоится, то Джеймсу понадобятся 2 месяца на восстановление.

В таком случае он успел бы вернуться к началу предсезонной подготовки.

В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию.

Леброн после завершения сезона НБА для его команды сказал, что решение по операции будет приниматься после МРТ-обследования.

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