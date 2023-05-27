Чарльз Баркли: «Леброн не будет завершать карьеру, черт возьми»
Бывший игрок НБА Чарльз Баркли не верит, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру этим летом.
«Нет, черт возьми, Леброн не будет завершать карьеру.
Я люблю Леброна, но он знал, что делал. Он знал, что, черт возьми, делал. Прежде всего, он не откажется от положенных ему 100 миллионов долларов, но дело даже не в этом. Я не думаю, что ему вообще стоило говорить об этом. Леброн очень меня расстроил», – заявил Баркли в эфире Pat McAfee Show.
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