Чарльз Баркли: «Леброн не будет завершать карьеру, черт возьми»

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли не верит, что форвард « » может завершить карьеру этим летом.

«Нет, черт возьми, Леброн не будет завершать карьеру.

Я люблю Леброна, но он знал, что делал. Он знал, что, черт возьми, делал. Прежде всего, он не откажется от положенных ему 100 миллионов долларов, но дело даже не в этом. Я не думаю, что ему вообще стоило говорить об этом. Леброн очень меня расстроил», – заявил Баркли в эфире Pat McAfee Show.

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