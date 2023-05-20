Бывший игрок «Юты», ныне президент РФБ Андрей Кириленко назвал команду, за которую болеет в плей-офф .

«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА.

Они провели прекрасный регулярный сезон, показывает великолепный баскетбол. Он дважды признавался MVP, надо хоть один титул чемпиона забрать. Да и регион мне близкий – с другой стороны горы», – заявил Кириленко.

«Наггетс» ведут 2-0 в финале Западной конференции против «Лейкерс».

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья