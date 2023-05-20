Андрей Кириленко: «Мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»

Теги Денвер РФБ НБА Андрей Кириленко НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок «Юты», ныне президент РФБ Андрей Кириленко назвал команду, за которую болеет в плей-офф НБА.

«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА.

Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. Он дважды признавался MVP, надо хоть один титул чемпиона забрать. Да и регион мне близкий – с другой стороны горы», – заявил Кириленко.

«Наггетс» ведут 2-0 в финале Западной конференции против «Лейкерс».

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья

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26 комментариев

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Bartez1986
если в финале будут Майами и Денвер, то фиг знает, за кого болеть)
+59
-3
+56
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Антон Прокопчук
Денвер - Майами, финал отличных парней. даже не знаю, кого именно хотелось бы видеть чемпионами, все очень достойны!
+23
-1
+22
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Ann Tretiakova
мне тоже)))
+19
-2
+17
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causticman
Ответ Александр Деев
Плюсую. Денвер очень симпатичен, но Майами это как сказка про золушку. Интересно, было такое что чемпионом становилась команда, вышедшая в ПО с 8 места
У чемпиона минимум 6е место было - Хьюстон в 1995. Более того - пятого не было ни разу, а четвертое - только однажды)
+14
0
+14
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Dmitry_Scaletta
Ответ Xell
Денвер пусть теряется.Чемпионом будет Лейкерс.Денвер в следующем году возьмёт.Мы выиграем серию с 0-2.
Xell, не забудь появиться на ветке после того как Лал проиграют серию.
+10
-1
+9
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АРХАТ
Пора горному штату уже делать пента-трик - в НХЛ, МЛБ, НФЛ и МЛС уже брали титул, а в НБА пока нет.
+8
0
+8
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scorp19
Денвер давно уже заслужил титул, но вечно что-то шло не так, в основном травмы. Когда как не сейчас брать. Держим кулачки за Наггетс
+8
-2
+6
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luck3r
Фанатики Лейкерс - это просто нечто.... При счёте 0/2 рассказывать, что Денвер достиг своего предела и рассказывать про финал Лал-Майами...
+9
-4
+5
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Булгадарян Геворг
Ответ CriminalJoint62
ЛАЛ выиграют 4-2, скриньте
чего скринить? ты после поражения в приложение то не зайдешь. Денвер дома не отдаст не один матч
+8
-3
+5
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wallenberg
Ответ Xell
Денвер пусть теряется.Чемпионом будет Лейкерс.Денвер в следующем году возьмёт.Мы выиграем серию с 0-2.
Сам главное не потеряйся когда ЛА уедут снасти готовить))
+5
-1
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Юлия Закаблукова
За маями
+12
-9
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Jerry Rodrogha
Ответ Александр Деев
Плюсую. Денвер очень симпатичен, но Майами это как сказка про золушку. Интересно, было такое что чемпионом становилась команда, вышедшая в ПО с 8 места
Нет.
С шестого самый край.
С восьмого финал был.
+3
0
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Александр Деев
Ответ Bartez1986
если в финале будут Майами и Денвер, то фиг знает, за кого болеть)
Плюсую. Денвер очень симпатичен, но Майами это как сказка про золушку. Интересно, было такое что чемпионом становилась команда, вышедшая в ПО с 8 места
+5
-2
+3
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Gaval
можжа канеш насталгир по прошедшему но с таким лебсом лейкерс мало что светит, вот если б он хоть не мешал, а то руинит на чём свет стоит!
+1
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Райли Карри
Ответ CriminalJoint62
ЛАЛ выиграют 4-2, скриньте
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
+3
-3
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Вялый Харден
Ответ wallenberg
Сам главное не потеряйся когда ЛА уедут снасти готовить))
бостона это тоже касается))
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АРХАТ
Ответ Ivan
А кто уже так делал?
Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Иллинойс
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Ivan
Ответ АРХАТ
Пора горному штату уже делать пента-трик - в НХЛ, МЛБ, НФЛ и МЛС уже брали титул, а в НБА пока нет.
А кто уже так делал?
0
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Oklahoma
Но это будет Майами
+1
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Чубака из половины Шака
Мы тоже хотим!
+2
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