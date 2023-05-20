Андрей Кириленко: «Мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»
Бывший игрок «Юты», ныне президент РФБ Андрей Кириленко назвал команду, за которую болеет в плей-офф НБА.
«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА.
Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. Он дважды признавался MVP, надо хоть один титул чемпиона забрать. Да и регион мне близкий – с другой стороны горы», – заявил Кириленко.
«Наггетс» ведут 2-0 в финале Западной конференции против «Лейкерс».
Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро
«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья
С шестого самый край.
С восьмого финал был.