Шэмс Чарания: «Тайрон Лю – главная цель «Финикса»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания назвал двух специалистов, на которых нацелен «Финикс» в качестве новых главных тренеров команды.
«Тайрон Лю, главный тренер «Клипперс», – основная цель «Финикса», как мне сказали. Все зависит лишь от того, как пройдут переговоры Лю с «парусниками» о продлении соглашения. Вторым я назову Ника Нерса: чемпион НБА (2019), тренер года (2019/20). «Санз» проведут собеседование с 6-7 специалистами», – заявил инсайдер в эфире Fan Duel TV.
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