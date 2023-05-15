Шэмс Чарания: «Тайрон Лю – главная цель «Финикса»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Ник Нерс Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания назвал двух специалистов, на которых нацелен «Финикс» в качестве новых главных тренеров команды.

«Тайрон Лю, главный тренер «Клипперс», – основная цель «Финикса», как мне сказали. Все зависит лишь от того, как пройдут переговоры Лю с «парусниками» о продлении соглашения. Вторым я назову Ника Нерса: чемпион НБА (2019), тренер года (2019/20). «Санз» проведут собеседование с 6-7 специалистами», – заявил инсайдер в эфире Fan Duel TV.

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6 комментариев

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A. V.
Я не могу в это поверить…
В памяти безжалостные хейты в сторону Лю во времена тренерства Кливленда - физрук!
А теперь элитные франшизы за него бьются
+7
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+7
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Денис Храпунов
Ответ A. V.
Я не могу в это поверить… В памяти безжалостные хейты в сторону Лю во времена тренерства Кливленда - физрук! А теперь элитные франшизы за него бьются
Физрук бы не взял тот титул против ГСВ. Лю как то сильно недооценен.
+2
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LilAnswer
У Лю подписан контракт еще на 2 сезона. Просто так он не может уйти.
+1
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Максим Макеев
думаю лю попробует уйти
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Теннисный абсолют
Лю в Финикс, Эйтон в ЛАК
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Analjinn
Хороший вариант для Лю. В лак, к сожалению, нечего ловить.
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