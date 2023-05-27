НБА проводит официальное расследование в связи с созданием аккаунта в соцсетях, в котором часто упоминается судья Эрик Льюис.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

В четверг вечером пользователи твиттера* написали о том, что Льюис якобы создал на платформе фэйковую учетную запись (@CuttliffBlair) с целью защитить себя и коллег.

Аккаунт был подписан только на пять других в твиттере: NBA, NBA Official, NBA Referees, RefAnalytics и George Mason Women’s Basketball. Жена Льюиса является главным тренером команды Джорджа Мэйсона.

Посты в аккаунте @CuttliffBlair в основном посвящены защите Льюиса и судейства НБА. У пользователя также была небольшая вражда с поклонниками « » во время финальной серии Запада против «Наггетс».

С момента открытия у аккаунта появилось более 100 подписчиков. Несмотря на то, что какое-то время учетная запись была неактивна, после появления обвинений в адрес Эрика Льюиса там появился ответ.

«Это МАРК Льюис. С семьей не ошиблись (старший брат). Мне жаль, что я поставил Эрика в эту ситуацию, но это не Уотергейт», – говорится в посте @CuttliffBlair.

*Соцсеть твиттер заблокирована на территории РФ

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