Форвард «Лейкерс» отреагировал на негативные комментарии болельщиков команды после поражения от « » (108:118).

Бизли набрал 18 очков при 6 из 14 с игры. После матча он выложил пост с поздравлениями с днем рождения в адрес своего сына, но в нем же столкнулся с критикой поклонников клуба.

«Сегодня день рождения моего сына, я пытаюсь насладиться моментом. Понятно, что мне хочется попадать по кольцу. Я свой самый строгий критик. Народ, это лишь вопрос времени. Я очень упорно работал. Обещаю, когда придет время, все будет как надо.

Давайте сосредоточимся на выходе в плей-офф. Позитивный настрой – единственный способ двигаться вперед. Люблю вас всех, так что просто проявите уважение ко мне и моей семье», – написал Бизли.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему