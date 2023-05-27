Представлен график, показывающий стабильный рост дистанции для бросков в НБА
Журналист Кирк Голдсберри представил график, демонстрирующий постоянный рост средней дистанции для бросков в НБА, начиная с 2000 года.
В 2000 году средняя дистанция бросков составляла примерно 5 метров. К 2021-му она выросла до отметки в более чем 7 метров.
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