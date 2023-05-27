Представлен график, показывающий стабильный рост дистанции для бросков в НБА

Теги НБА Стефен Карри Баскетбол

Журналист Кирк Голдсберри представил график, демонстрирующий постоянный рост средней дистанции для бросков в НБА, начиная с 2000 года.

В 2000 году средняя дистанция бросков составляла примерно 5 метров. К 2021-му она выросла до отметки в более чем 7 метров.

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2 комментария

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CAN_JE
а что было в конце 00х, когда дистанция после стабильного ежегодного роста, на пару лет вновь немного уменьшилась
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semargl12
Ответ CAN_JE
а что было в конце 00х, когда дистанция после стабильного ежегодного роста, на пару лет вновь немного уменьшилась
Прайм Леброна, Карри еще нет
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