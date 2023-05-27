Журналист Кирк Голдсберри представил график, демонстрирующий постоянный рост средней дистанции для бросков в НБА, начиная с 2000 года.

В 2000 году средняя дистанция бросков составляла примерно 5 метров. К 2021-му она выросла до отметки в более чем 7 метров.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

Соцсети Кирк Голдсберри