Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.
Карри был выбран из пяти номинантов. В этом году на награду также претендовали Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).
Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.
Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес напитков со Стефом Карри. Как вообще на это купились?
Но приз этот навсегда, ну пока НБА существует, поэтому Карим наверняка доволен. "Хижину дяди Тома" тоже почти никто не читал, но про что в книге пишется практически любой отчитается.
Другое дело, что социальная справедливость по Кариму - это возможность афроамериканцам безнаказанно воровать из магазинов кроссовки и технику.
К слову люди, с которыми Карим боролся за реальную социальную справедливость в 60-е и 70-е, сейчас ему руки не подают!