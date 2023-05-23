Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара

Разыгрывающий « » получил награду имени , которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

Карри был выбран из пяти номинантов. В этом году на награду также претендовали Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес напитков со Стефом Карри. Как вообще на это купились?