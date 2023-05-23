Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара

Теги Голден Стэйт НБА Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

Карри был выбран из пяти номинантов. В этом году на награду также претендовали Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес напитков со Стефом Карри. Как вообще на это купились?

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11 комментариев

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Tim Timson
Моранта надо было в номинанты)
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pele_kan
Ответ Roger Pain
согласен, бросание мячика в корзину важнее социальной справедливости. в разы!
конечно, ведь социальная справедливость - это самое важное что есть в баскетболе. Мы тут все и собрались на баскетбольной ветке только из-за нее родимой.
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pele_kan
именем Карима могли бы какую-нибудь награду поважнее назвать, при всем уважении к социальной справедливости
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Vyacheslav301184
Что это еще за награда, чёрт побери!
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ПП ПП
Блин а как же Фридом Кантер?
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Evgeniy 72
Ответ pele_kan
именем Карима могли бы какую-нибудь награду поважнее назвать, при всем уважении к социальной справедливости
Мне кажется, что Карим хотел бы своим именем назвать именно эту награду, для него социальная (расовая) справедливость была важнее всего. Другое дело, что абсолютно не понятно, за что наградили сейчас Стеффа, почему другие претенденты были в списке, ну и практически всем пофиг на этот приз, особенно когда время ПО.
Но приз этот навсегда, ну пока НБА существует, поэтому Карим наверняка доволен. "Хижину дяди Тома" тоже почти никто не читал, но про что в книге пишется практически любой отчитается.
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Jerry Rodrogha
Ответ pele_kan
именем Карима могли бы какую-нибудь награду поважнее назвать, при всем уважении к социальной справедливости
А Карим не против. Он свою деятельность в этом направлении ценит вот именно настолько
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Roger Pain
Ответ pele_kan
конечно, ведь социальная справедливость - это самое важное что есть в баскетболе. Мы тут все и собрались на баскетбольной ветке только из-за нее родимой.
если Вы имели ввиду именно баскетбольный контекст, то тогда окей
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mitch
Ответ pele_kan
именем Карима могли бы какую-нибудь награду поважнее назвать, при всем уважении к социальной справедливости
Борьба за социальную справедливость- это то, за что Карим в данный момент получает деньги от аффилированных с дем. партией структур. Т.е. на нынешней визитной карточке Карима написано не 6-ти кратный чемпион НБА, а борец за социальную справедливость и верный соратник Джо Байдена. Так что НБА сделало ровно то, что хотели люди, на которых сейчас работает Карим.
Другое дело, что социальная справедливость по Кариму - это возможность афроамериканцам безнаказанно воровать из магазинов кроссовки и технику.
К слову люди, с которыми Карим боролся за реальную социальную справедливость в 60-е и 70-е, сейчас ему руки не подают!
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ExplodingSun
Ответ pele_kan
именем Карима могли бы какую-нибудь награду поважнее назвать, при всем уважении к социальной справедливости
особенно если учесть, что сам Карим - расист, каких поискать.
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