Спортивный директор «Уралмаша»: «В первый сезон успехом будет считаться выход в плей-офф Лиги ВТБ»

Теги Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Спортивный директор «Уралмаша» Сергей Доманов рассказал о задачах команды в дебютном сезоне в Лиге ВТБ.

«Опыт повышения в лигах у нас уже есть, и мы осознаем наши цели и задачи, а самое главное – возможности. В первый сезон успехом будет считаться выход в плей-офф. Безусловно, с первой четверкой будет сражаться очень сложно, а остальные коллективы имеют более-менее равные силы.

Выход в Единую лигу ВТБ – это праздник для зрителей, многие болельщики очень ждали этого момента, наверное, даже больше, чем мы. Что касается цен на билеты, то они вырастут, но не намного. Мы всегда в первую очередь думаем о наших зрителях, ведь они наш шестой игрок на площадке, что и показала финальная серия в этом году. С их помощью нам удалось в обоих матчах вернуться в игру и довести дело до победы», – рассказал Доманов.

Екатеринбургский «Уралмаш» на этой неделе стал участником Единой лиги ВТБ.

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