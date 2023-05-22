Женская НБА. 45 очков Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Финикс» встретится с «Чикаго»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят три матча.
45 очков и 12 подборов Брианны Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Финикс» встретится с «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Вашингтон – 80:74 (14:24, 20:14, 23:20, 23:16)
КОННЕКТИКУТ: Боннер (21), Джонс (15 + 10 подборов), Томас (14 + 16 подборов + 6 передач).
ВАШИНГТОН: Остин (21 + 11 подборов), Делле Донне (19 + 11 подборов).
21 мая. 20:00
Нью-Йорк – Индиана – 90:73 (36:14, 26:21, 23:20, 5:18)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (45 + 12 подборов), Джонс (14).
ИНДИАНА: Смит (16 + 12 подборов), Бостон (15).
21 мая. 21:00
Финикс – Чикаго
21 мая. 23:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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