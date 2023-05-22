Женская НБА. 45 очков Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Финикс» встретится с «Чикаго»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят три матча.

45 очков и 12 подборов Брианны Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Финикс» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Вашингтон – 80:74 (14:24, 20:14, 23:20, 23:16)



КОННЕКТИКУТ: Боннер (21), Джонс (15 + 10 подборов), Томас (14 + 16 подборов + 6 передач).

ВАШИНГТОН: Остин (21 + 11 подборов), Делле Донне (19 + 11 подборов).

21 мая. 20:00

– – 90:73 (36:14, 26:21, 23:20, 5:18)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (45 + 12 подборов), Джонс (14).

ИНДИАНА: Смит (16 + 12 подборов), Бостон (15).

21 мая. 21:00

– Чикаго



21 мая. 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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