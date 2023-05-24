Легенда НБА, телевизионный эксперт выразил уверенность в том, что « » одержит легкую победу над « » в пятом матче финала Восточной конференции.

«Селтикс» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Хит» в финале Востока – 116:99, 1-3.

«Пятый матч станет легкой прогулкой для «Бостона». Команда будет полна энергии, потому что избежала сухого поражения, избежала позора. Они возвращаются домой, арена будет громкой, поддержка будет невероятной. «Селтикс» уничтожат «Хит» в следующей игре.

Потом соперники вернутся в Майами. И для «Хит» шестой матч будет как седьмой», – уверяет Баркли.

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