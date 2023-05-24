Чарльз Баркли: «Пятый матч станет легкой прогулкой для «Бостона»

Теги Бостон Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил уверенность в том, что «Бостон» одержит легкую победу над «Майами» в пятом матче финала Восточной конференции.

«Селтикс» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Хит» в финале Востока – 116:99, 1-3.

«Пятый матч станет легкой прогулкой для «Бостона». Команда будет полна энергии, потому что избежала сухого поражения, избежала позора. Они возвращаются домой, арена будет громкой, поддержка будет невероятной. «Селтикс» уничтожат «Хит» в следующей игре.

Потом соперники вернутся в Майами. И для «Хит» шестой матч будет как седьмой», – уверяет Баркли.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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29 комментариев

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thunderantula
Да уж, любимое занятие сэра Чарльза - хоронить заживо)
+45
-1
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mold-cel
Ответ Геннадий Тимченко
было бы интересно увидеть 4:3 в серии и неважно в чью пользу
в пользу Денвера)
+32
0
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Anastasiia Khvorostova
Ох, Баркли, зачем ты так с нами.... Как фанат Бостона теперь жду, что Бостон вынесут вверх ногами в 5 матче
+30
-4
+26
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Телохранитель Джеймса Уорти
Мои поздравления фанатам Хит
+16
-1
+15
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Vyacheslav Kozikhin
Ответ nata shima
формально сейчас счет 3-2. Я не уверена,что такая команда как Маями не рассыпется. После того,как тренер Бостона поставил в состав Вильямса и перевернул серию с Филой, то такую команду как маями,где слабые моральные мужчины они должны обыграть.В общем Бостону нужно будет напрячься только в шестой игре и я думаю они это смогут.
Просто информирую, что формально, оно же практически: счет в серии 3-1 в пользу Майами. И если Бостон напряжется только в 6 игре, то она может и не состояться.
+7
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+7
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Максим Тарасов
Окей, грузим все на Хит, Чак вынес вердикт
+6
0
+6
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quznez
Ответ askarlatyshev
Анастасия, извините, пожалуйста, но спросить, откуда вы? Мне стало очень интересно, в каких это краях у нас покойников из дома выносят ВВЕРХ ногами...
Австралия?
+6
0
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Anastasiia Khvorostova
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
В чем ваша проблема, не понимаю?)
Не использование феминитивов уже настолько режет глаза?
+7
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askarlatyshev
Ответ Anastasiia Khvorostova
Ох, Баркли, зачем ты так с нами.... Как фанат Бостона теперь жду, что Бостон вынесут вверх ногами в 5 матче
Анастасия, извините, пожалуйста, но спросить, откуда вы? Мне стало очень интересно, в каких это краях у нас покойников из дома выносят ВВЕРХ ногами...
+5
0
+5
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MikeABLG
Ответ nata shima
формально сейчас счет 3-2. Я не уверена,что такая команда как Маями не рассыпется. После того,как тренер Бостона поставил в состав Вильямса и перевернул серию с Филой, то такую команду как маями,где слабые моральные мужчины они должны обыграть.В общем Бостону нужно будет напрячься только в шестой игре и я думаю они это смогут.
Слабые моральные мужчины где угодно, но только не в Майами
+4
0
+4
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Пенс
Ответ Anastasiia Khvorostova
В чем ваша проблема, не понимаю?) Не использование феминитивов уже настолько режет глаза?
нет никаких проблем)
Не использование феминитивов-(с) Или просто немного забылся?) Раз играешь девочку в интернете, то играй до конца)
+3
0
+3
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Mr.Trol
Если Бостон разгромит хит у себя дома, а они это могут сделать, то хит дрогнут. У них нет запаса, глубины состава.
+1
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Геннадий Тимченко
было бы интересно увидеть 4:3 в серии и неважно в чью пользу
+4
-3
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Vals
Стало страшно за братуху-Йокича, после того, как тот выдавил из себя "гарантиииид".)
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Aa aaa
Ответ Андрей Синецкий
Хит с победой . Ихний Черданцев как всегда топит команду
ого, прям ихний?
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Rick Sorkin
Однотипные «шутки» в комментариях. Кто это пишет, небось, считают себя оригиналами?)
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DENBO
Ответ thunderantula
Да уж, любимое занятие сэра Чарльза - хоронить заживо)
Ну "Денвер" жив пока, может случиться и так, что все проклятия разом падут))
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skreamer
Чак, ну зачем...
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Jerry Rodrogha
Ответ Kikir
Конкурент Чердака по прогнозам)
Чердак не конкурент Чаку
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zippa
Ответ Максим Тарасов
Окей, грузим все на Хит, Чак вынес вердикт
вы смеётесь, а я так и сделаю!
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Пенс
Ответ Anastasiia Khvorostova
Ох, Баркли, зачем ты так с нами.... Как фанат Бостона теперь жду, что Бостон вынесут вверх ногами в 5 матче
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Kikir
Ответ thunderantula
Да уж, любимое занятие сэра Чарльза - хоронить заживо)
Конкурент Чердака по прогнозам)
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Андрей Синецкий
Хит с победой . Ихний Черданцев как всегда топит команду
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osipovdmitry
Теперь похоже станет легкой прогулкой на рыбалку…..
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Stephan Carrypenko
Ответ thunderantula
Да уж, любимое занятие сэра Чарльза - хоронить заживо)
Что мертво-умереть не может
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