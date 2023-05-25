Cтивен Эй Смит: «Я позвонил в офис НБА после постов Морэнта. Они понятия не имели, что происходит, и были напуганы»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал о напряженной обстановке в Лиге в связи с последними событиями вокруг разыгрывающего « » .

Ранее вчера Морэнт опубликовал несколько сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери, после чего удалил сообщения и оставил одну фотографию с надписью «До свидания».

«Я позвонил в офис НБА. Они понятия не имели, что происходит. И, как мне казалось, были напуганы.

Связался с несколькими игроками из всей лиги. Им было не по себе. Пара его бывших товарищей по команде, которые раньше играли в «Гриззлис» и знают кое-что о Джа Моранте – его привычках, компании, в которой он находится, давлении, которое ложится на его плечи – они тоже были обеспокоены. И, конечно же, обеспокоена была и полиция», – заявил Смит.

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