Cтивен Эй Смит: «Я позвонил в офис НБА после постов Морэнта. Они понятия не имели, что происходит, и были напуганы»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал о напряженной обстановке в Лиге в связи с последними событиями вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.
Ранее вчера Морэнт опубликовал несколько сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери, после чего удалил сообщения и оставил одну фотографию с надписью «До свидания».
«Я позвонил в офис НБА. Они понятия не имели, что происходит. И, как мне казалось, были напуганы.
Связался с несколькими игроками из всей лиги. Им было не по себе. Пара его бывших товарищей по команде, которые раньше играли в «Гриззлис» и знают кое-что о Джа Моранте – его привычках, компании, в которой он находится, давлении, которое ложится на его плечи – они тоже были обеспокоены. И, конечно же, обеспокоена была и полиция», – заявил Смит.
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Стивен А. позвонил в офис НБА по видеосвязи и с пушкой. Они понятия не имели о том, что происходит и были напуганы.