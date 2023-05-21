Лука Дончич посетит финал Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом» в Каунасе
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич посетит финальный матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом», который пройдет в Каунасе, Литва.
Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источники.
В этом сезоне Дончич признался, что «смотрит матчи Евролиги чаще, чем НБА».
«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.
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