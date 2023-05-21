Лука Дончич посетит финал Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом» в Каунасе

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич посетит финальный матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом», который пройдет в Каунасе, Литва.

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

В этом сезоне Дончич признался, что «смотрит матчи Евролиги чаще, чем НБА».

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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2 комментария

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Vanila Panda
Олмпиакосом - это что то на греческом?
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Дмитрий Титов
Ну вот, а говорили Литва никому не интересна
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