Лука Дончич посетит финал Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом» в Каунасе

Разыгрывающий « » посетит финальный матч Евролиги между «Олимпиакосом» и « », который пройдет в Каунасе, Литва.

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

В этом сезоне Дончич признался, что «смотрит матчи чаще, чем ».

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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