«Баскония» установила рекорд чемпионата Испании по количеству реализованных 3-очковых в регулярном чемпионате

« » обновила рекорд чемпионата Испании по количеству точных 3-очковых за сезон.

Команда Жоана Пеньярройи забросила 419 трехочковых в 34 матчах регулярного чемпионата. Они сделали это за 1030 попыток с точностью в 40,7%.

Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому « », который реализовал 405 трехочковых в сезоне-2020/21, но у него было больше попыток (1038) и он даже провел на две игры больше (36), поскольку система соревнования была иной.

В течение сезона 14 различных игроков «Басконии» совершили как минимум один трехочковый, и только Майк Котсар не попал ни единого броска из-за дуги, хотя и совершил одну попытку.

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