Дрю Холидэй: «Батлера было не остановить, и неважно, кто перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан»
Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй признал, что Джимми Батлер («Майами») «надрал ему задницу» в первом раунде плей-офф.
«Я играю в защите против лучших игроков, независимо от того, на какой позиции они играют. Мне просто надрали задницу, и я ничего не мог поделать. Да и никто бы не смог.
Джимми Батлер – невероятный боец. Я ненавижу проигрывать. Но я ничего не мог сделать. Его было не остановить, и неважно, кто был перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан… Не имеет значения. Джимми играл на другом уровне», — сказал Холидэй.
Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным
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