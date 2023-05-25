Дрю Холидэй: «Батлера было не остановить, и неважно, кто перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан»

Разыгрывающий « » признал, что Джимми Батлер (« ») «надрал ему задницу» в первом раунде плей-офф.

«Я играю в защите против лучших игроков, независимо от того, на какой позиции они играют. Мне просто надрали задницу, и я ничего не мог поделать. Да и никто бы не смог.

Джимми Батлер – невероятный боец. Я ненавижу проигрывать. Но я ничего не мог сделать. Его было не остановить, и неважно, кто был перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан… Не имеет значения. Джимми играл на другом уровне», — сказал Холидэй.

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным