Дрю Холидэй: «Батлера было не остановить, и неважно, кто перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан»

Теги Майами Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй признал, что Джимми Батлер («Майами») «надрал ему задницу» в первом раунде плей-офф.

«Я играю в защите против лучших игроков, независимо от того, на какой позиции они играют. Мне просто надрали задницу, и я ничего не мог поделать. Да и никто бы не смог.

Джимми Батлер – невероятный боец. Я ненавижу проигрывать. Но я ничего не мог сделать. Его было не остановить, и неважно, кто был перед ним, Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан… Не имеет значения. Джимми играл на другом уровне», — сказал Холидэй.

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Ответ bunakin
Джимми сильно накатил в плей-офф, если он выиграет, это еще больше обесценит регулярку)
Регулярка - это то, на чём держится окупаемость. Регулярка служит популяризации спорта на местах. Регулярка не обесценится никогда хотя бы потому, что в ней есть возможность посмотреть матчи команд с Востока и Запада, которые друг с другом не пересекутся в плей-офф до самого большого финала. Для жителей, например, Сакраменто может быть настоящим праздником, когда к ним приедет та же Филадельфия.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bunakin
Ответ Djoyin
Регулярка - это то, на чём держится окупаемость. Регулярка служит популяризации спорта на местах. Регулярка не обесценится никогда хотя бы потому, что в ней есть возможность посмотреть матчи команд с Востока и Запада, которые друг с другом не пересекутся в плей-офф до самого большого финала. Для жителей, например, Сакраменто может быть настоящим праздником, когда к ним приедет та же Филадельфия.
Джимбо играл в этом сезоне в энергосберегающем режиме, если можно заехать в финал НБА с 8 места, зачем напрягаться. Рейтинги регулярки падают, поэтому и будут вводить этот внутренний турнир, с которым пока ничего не понятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
Как же редко можно сейчас услышать не формальные и стандартные слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Ответ bunakin
Джимбо играл в этом сезоне в энергосберегающем режиме, если можно заехать в финал НБА с 8 места, зачем напрягаться. Рейтинги регулярки падают, поэтому и будут вводить этот внутренний турнир, с которым пока ничего не понятно.
Что за чушь? Часто такое случается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий