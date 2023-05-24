Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» против «Страсбура»

В среду, 24 мая, стартует серия 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А между « » и « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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