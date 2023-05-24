Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» против «Страсбура»
В среду, 24 мая, стартует серия 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А между «Монако» и «Страсбуром».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 24 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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