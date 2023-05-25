НБА может начать наказывать за симуляцию штрафным броском

Теги НБА судьи Баскетбол

НБА рассматривает возможность введения наказания за симуляцию, которое судьи будут применять во время матчей, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно его источникам, симуляция, скорее всего, будет наказываться техническим фолом и одним штрафным броском.

В настоящее время комитет по проведению соревнований обсуждает потенциальное изменение в правилах. Есть вероятность, что новое правило будет протестировано во время Летней лиги в июле.

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9 комментариев

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Кузен ЛеЧока
Леброн Джеймс: "Теперь я точно завершаю карьеру"
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Райли Карри
о , будет новая статистика. в трипл-дабл можно такой показатель записывать?
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Evgeniy 72
Чего тут на Брона переводят? В прошлом году лучшим по защите был признан флоп - гроссмейстер Маркус Смарт. А по правилам из новости, он бы в каждой игре ловил законные технари.
Правда свистеть серые будут ооочееень избирательно, на ВАР мы уже нарадовались в своё время(((
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AminO2
Спонсор акции The Coca-Cola Company.
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scorp19
Ну всё, Леброн.... точно пора завершать.
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mibX
Будет интересно посмотреть как они реализуют это на практике, ведь 90 процентов чарджей сейчас свистится без жесткого контакта. Как правило, защищающийся начинает заваливать за доли секунды до предполагаемого контакта. А будет ли считаться симуляцией контакт с защитником и падение защитника с целью этот чардж заработать или только симуляция без контакта?
Правила нужны. Игроки подстроятся, но всё равно откровенных симуляций станет меньше.
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VERSER
Ответ mibX
Будет интересно посмотреть как они реализуют это на практике, ведь 90 процентов чарджей сейчас свистится без жесткого контакта. Как правило, защищающийся начинает заваливать за доли секунды до предполагаемого контакта. А будет ли считаться симуляцией контакт с защитником и падение защитника с целью этот чардж заработать или только симуляция без контакта? Правила нужны. Игроки подстроятся, но всё равно откровенных симуляций станет меньше.
Вообще не согласен, что при чарджах игроки павально симулируют. На мой взгляд наоборот в 90% случаев там сильный контакт, от которого и падают.
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