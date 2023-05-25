НБА может начать наказывать за симуляцию штрафным броском
НБА рассматривает возможность введения наказания за симуляцию, которое судьи будут применять во время матчей, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Согласно его источникам, симуляция, скорее всего, будет наказываться техническим фолом и одним штрафным броском.
В настоящее время комитет по проведению соревнований обсуждает потенциальное изменение в правилах. Есть вероятность, что новое правило будет протестировано во время Летней лиги в июле.
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Правда свистеть серые будут ооочееень избирательно, на ВАР мы уже нарадовались в своё время(((
Правила нужны. Игроки подстроятся, но всё равно откровенных симуляций станет меньше.