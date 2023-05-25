Джавонте Даглас остался в «Уралмаше» еще на два года

«Уралмаш» объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Джавонте Дагласом (30 лет, 203 см) на два года.

В прошедшем сезоне американец провел за екатеринбургский клуб 31 матч, набирая в среднем 14,0 очка, 8,0 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 0,8 блок-шота.

В этом году «Уралмаш» завоевал второй подряд титул чемпиона Суперлиги и стал новым участником лиги ВТБ.

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