Джавонте Даглас остался в «Уралмаше» еще на два года

Теги переходы Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

«Уралмаш» объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Джавонте Дагласом (30 лет, 203 см) на два года.

В прошедшем сезоне американец провел за екатеринбургский клуб 31 матч, набирая в среднем 14,0 очка, 8,0 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 0,8 блок-шота.

В этом году «Уралмаш» завоевал второй подряд титул чемпиона Суперлиги и стал новым участником Единой лиги ВТБ.

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2 комментария

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Allex_38rus
Круто. Будет интересно на него посмотреть на уровне лиги ВТБ
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nikitosdaipoltos
Ответ Allex_38rus
Круто. Будет интересно на него посмотреть на уровне лиги ВТБ
а потом уйдет в клубы топ-4 и будет там одним из лидеров)
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