Майкл Мэлоун: «Джамал Мюррэй думал, что «Наггетс» обменяют его, когда порвал связку в 2021 году»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, как разыгрывающий Джамал Мюррэй боялся, что его обменяют, когда порвал переднюю крестообразную связку в апреле 2021 года.
«Для Джамала самым важным в этом сезоне было выздороветь, а затем преодолеть психологический барьер и напомнить себе, что он может не только вернуться на тот уровень, на котором он играл в «пузыре», но и превзойти его.
Я помню, как ехал с ним в автобусе в аэропорт после того, как он получил травму в матче против «Голден Стэйт». У него были слезы на глазах, и я говорил ему: «Эй, парень, ты вернешься, и не только вернешься, но и станешь лучше».
Сейчас в это трудно поверить, но его первой мыслью было: «Вы меня обменяете? Я испорченный товар, теперь вы меня обменяете?»
Я обнял его и сказал: «Черт возьми. Ты наш. Мы тебя любим. Мы поможем тебе вернуться, и ты станешь еще лучше», – рассказал Мэлоун.
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Лучшим, что делал Джамал - это финал конференции с одним выигранным матчем и 25 очками в серии, сейчас у него уже три выигранных матча в финале конференции с 30+ очками в каждом матче. Он буквально, фактически уже превзошёл себя до травмы. О чём тренер и сказал.