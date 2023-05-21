Майкл Мэлоун: «Джамал Мюррэй думал, что «Наггетс» обменяют его, когда порвал связку в 2021 году»

Главный тренер « » рассказал, как разыгрывающий боялся, что его обменяют, когда порвал переднюю крестообразную связку в апреле 2021 года.

«Для Джамала самым важным в этом сезоне было выздороветь, а затем преодолеть психологический барьер и напомнить себе, что он может не только вернуться на тот уровень, на котором он играл в «пузыре», но и превзойти его.

Я помню, как ехал с ним в автобусе в аэропорт после того, как он получил травму в матче против «Голден Стэйт». У него были слезы на глазах, и я говорил ему: «Эй, парень, ты вернешься, и не только вернешься, но и станешь лучше».

Сейчас в это трудно поверить, но его первой мыслью было: «Вы меня обменяете? Я испорченный товар, теперь вы меня обменяете?»

Я обнял его и сказал: «Черт возьми. Ты наш. Мы тебя любим. Мы поможем тебе вернуться, и ты станешь еще лучше», – рассказал Мэлоун.

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