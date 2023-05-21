Майкл Мэлоун: «Джамал Мюррэй думал, что «Наггетс» обменяют его, когда порвал связку в 2021 году»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, как разыгрывающий Джамал Мюррэй боялся, что его обменяют, когда порвал переднюю крестообразную связку в апреле 2021 года.

«Для Джамала самым важным в этом сезоне было выздороветь, а затем преодолеть психологический барьер и напомнить себе, что он может не только вернуться на тот уровень, на котором он играл в «пузыре», но и превзойти его.

Я помню, как ехал с ним в автобусе в аэропорт после того, как он получил травму в матче против «Голден Стэйт». У него были слезы на глазах, и я говорил ему: «Эй, парень, ты вернешься, и не только вернешься, но и станешь лучше».

Сейчас в это трудно поверить, но его первой мыслью было: «Вы меня обменяете? Я испорченный товар, теперь вы меня обменяете?»

Я обнял его и сказал: «Черт возьми. Ты наш. Мы тебя любим. Мы поможем тебе вернуться, и ты станешь еще лучше», – рассказал Мэлоун.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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14 комментариев

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KibR
Ответ МЗ
Коучу Мэлоуну нужно чутка сбавить обороты в интервью. Они хороши, Джамал просто лучший, но они пока ничего не выиграли. Еще много работы впереди, сконцернтируйтесь на важном, а не размышлениях вслух.
Что он такого здесь сказал?
+33
-1
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Чубака из половины Шака
Уверен, что Мэлоун прекрасно отдает себе отчет, когда какие именно слова и фразы говорить. Не так то просто поддерживать мотивацию в сериях на таком высоком уровне, где физические нагрузки запредельные и психологическое состояние страдает в первую очередь. Например, неосторожно брошенные фразы Дока Риверса и недалекого в интеллектуальном плане, но прекрасного атлета и мвп этого сезона Эмбиида похоронили карьеру их коллеге по команде блаженному Бэну. Главный тренер Денвера далеко не идиот. Идиоты до такого уровня не доходят. Ну один раз могут дойти с хорошей командой, но не более того)
+29
-1
+28
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Stormbringer
Видя, как Джамал накидывает в ПО, удивительно понимать, что он на МВЗ не проходит в регулярке)
+19
0
+19
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Mishka23
Ответ lavandil
Комментарий удален пользователем
Мотивирует команду, постоянно повторяя что мы первые на западе, а нас до сих пор не уважают, всё правильно делает.
+9
0
+9
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noke
Ответ МЗ
Коучу Мэлоуну нужно чутка сбавить обороты в интервью. Они хороши, Джамал просто лучший, но они пока ничего не выиграли. Еще много работы впереди, сконцернтируйтесь на важном, а не размышлениях вслух.
Типа, возможно его ещё обменяют как испорченный товар?
Лучшим, что делал Джамал - это финал конференции с одним выигранным матчем и 25 очками в серии, сейчас у него уже три выигранных матча в финале конференции с 30+ очками в каждом матче. Он буквально, фактически уже превзошёл себя до травмы. О чём тренер и сказал.
+7
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Challenger13
Ответ МЗ
Коучу Мэлоуну нужно чутка сбавить обороты в интервью. Они хороши, Джамал просто лучший, но они пока ничего не выиграли. Еще много работы впереди, сконцернтируйтесь на важном, а не размышлениях вслух.
Так никто же не говорит ничего плохого. Эти все "воспоминания", "недооценки" и т.д. это их горючее, благодаря которым они стали теми, кто они есть сейчас. Значит тренер считает что команде нужно немного этого горючего на финальный отрезок.
+7
-1
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ST-L
Ответ lavandil
Комментарий удален пользователем
Майкл вряд ли настолько глуп, что уже примеряет себе перстень. в данном конкретном случае, возможно эти слова предназначены в первую очередь для Джамала, чтобы его поддержать, в том числе публично
+5
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Evgeniy 72
Ответ Stormbringer
Видя, как Джамал накидывает в ПО, удивительно понимать, что он на МВЗ не проходит в регулярке)
Джамал сам говорил, что настраивается именно на ПО. Он медитирует между играми ПО, и это даёт результат.
+3
0
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Jerry Rodrogha
Невыгодно менять игрока с порванной связкой. За него много не дадут всё равно, а если он потом вернёт свой уровень, то ещё глупее будешь выглядеть
+1
0
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ecopromo
Джамал только на пик выходит, 26 лет. Есть шанс на 5-6 очень крутых сезонов
0
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lavandil
Ответ KibR
Что он такого здесь сказал?
Комментарий удален пользователем
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Challenger13
Ответ МЗ
Коучу Мэлоуну нужно чутка сбавить обороты в интервью. Они хороши, Джамал просто лучший, но они пока ничего не выиграли. Еще много работы впереди, сконцернтируйтесь на важном, а не размышлениях вслух.
Так никто же не говорит ничего плохого. Эти все "воспоминания", "недооценки" и т.д. это их горючее, благодаря которым они стали теми, кто они есть сейчас. Значит тренер считает что команде нужно немного этого горючего на финальный отрезок.
0
0
0
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