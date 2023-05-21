Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось еще 5 побед»

Разыгрывающий « » серьезно настроен на чемпионство в сезоне-2022/23.

«3-0 в серии, одна игра для дальнейшего прохода. Что скажешь?» – спросила Мюррэя репортер.

«Осталось еще пять [побед]», – лаконично ответил разыгрывающий и удалился в подтрибунное помещение.

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