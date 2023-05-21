Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось еще 5 побед»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй серьезно настроен на чемпионство в сезоне-2022/23.

«3-0 в серии, одна игра для дальнейшего прохода. Что скажешь?» – спросила Мюррэя репортер.

«Осталось еще пять [побед]», – лаконично ответил разыгрывающий и удалился в подтрибунное помещение.

В финале Восточной конференции «Бостон» уступает «Майами» – 0-2.

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Джамал в серии с ЛАЛ:

37 PTS | 7 REB | 6 AST | 2 STL
37 PTS | 10 REB | 5 AST | 4 STL
31 PTS | 5 REB | 5 AST | 3 STL

35 PPG с линейкой 52/46/93% !
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ NK23
При всем уважении к Мюррею, но Споэльстра это вам не тренер нынешних Лейкерс. Там реально придется потеть. Фанаты Нью-Йорка тоже скандировали "Никс в 3х"))))))
да только и Денвер с Йокичем и Мюрреем это не Никс с Рендорм и Брансоном
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Александр Спирин
*Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось 5 игр до чемпионства»
Так на то и был намёк?)
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Ответ Vagant
Джамал в серии с ЛАЛ: 37 PTS | 7 REB | 6 AST | 2 STL 37 PTS | 10 REB | 5 AST | 4 STL 31 PTS | 5 REB | 5 AST | 3 STL 35 PPG с линейкой 52/46/93% !
Типичный плейофф Джамал, ничего нового
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Санжар
скорее всего так и будет..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузен ЛеЧока
Ответ Александр Спирин
*Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось 5 игр до чемпионства»
*Александр "Мойша" Спирин расшифровывает намёки Джамала Мюррея
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
Ответ Александр Спирин
*Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось 5 игр до чемпионства»
зачем ты постоянно пишешь такое?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кандид
Ответ NK23
При всем уважении к Мюррею, но Споэльстра это вам не тренер нынешних Лейкерс. Там реально придется потеть. Фанаты Нью-Йорка тоже скандировали "Никс в 3х"))))))
При всём уважении к Споэльстре, я не думаю, что Бостон уже "всё".
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
someoneelse
Ответ кандид
При всём уважении к Споэльстре, я не думаю, что Бостон уже "всё".
Не смотря на проигрыш в 0-2, Бостон до сих пор фавориты! Это взрывает мозг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NK23
При всем уважении к Мюррею, но Споэльстра это вам не тренер нынешних Лейкерс. Там реально придется потеть. Фанаты Нью-Йорка тоже скандировали "Никс в 3х"))))))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ someoneelse
Не смотря на проигрыш в 0-2, Бостон до сих пор фавориты! Это взрывает мозг
Бостону всего лишь нужно сделать то же самое что сделал Майами - победить в гостях дважды. Состав у них несравнимо сильнее. Если выиграют сегодня всё давление будет на Майами. Если проиграют - серия закончена. Ну и состав Денвера глубже и звёзднее Майами. Никола скорее всего Бама в школу сводит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ExplodingSun
Ответ Южанин78
Надо признать что ради чемпионство Йокич пожертвовал МВП и последние игр 10 в регулярке Денвер сделал все, чтобы сократить этот плюс минус в Йокичем и без Йокича в игре. И вот результат
Йокич подустал, видно было в последней игре. Хотелось бы, чтобы Денвер закрыл серию в 4 матче, чтобы он успел передохнуть к финалу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий