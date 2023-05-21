Джамал Мюррэй о 3-0 с «Лейкерс»: «Осталось еще 5 побед»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй серьезно настроен на чемпионство в сезоне-2022/23.
«3-0 в серии, одна игра для дальнейшего прохода. Что скажешь?» – спросила Мюррэя репортер.
«Осталось еще пять [побед]», – лаконично ответил разыгрывающий и удалился в подтрибунное помещение.
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37 PTS | 7 REB | 6 AST | 2 STL
37 PTS | 10 REB | 5 AST | 4 STL
31 PTS | 5 REB | 5 AST | 3 STL
35 PPG с линейкой 52/46/93% !