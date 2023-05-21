Джамал Мюррэй набрал 30 очков в первой половине 3-го матча с «Лейкерс»

Теги Денвер Аллен Айверсон Лейкерс НБА НБА плей-офф Девин Букер Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй набрал 30 очков в первой половине третьего матча с «Лейкерс» (119:108, 3-0).

Проведя всю первую 12-минутку на паркете, Мюррэй отметился 17 очками и реализовал 8 из 10 с игры.

За 9 минут второй четверти он добавил еще 13 очков (5 из 10 с игры).

За всю игру Мюррэй набрал 37 очков, сделал 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Он стал лишь третьим игроком с 1997 года, набравшим 30 очков за половину матча плей-офф против «Лейкерс». Ранее это удавалось Девину Букеру (33, 2021) и Аллену Айверсону (30, 2001).

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Моё почтение 👏👏
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vlasovsport
Все неудачи "Денвера" в плей-офф были связаны именно с отсутствием Джамала Мюррея
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Гайку возьмут , доказав всем что через капризных звёзд команду не построишь
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Александр Романов
Гайку возьмут , доказав всем что через капризных звёзд команду не построишь
Построив команду не через капризных звёзд нельзя доказать невозможность её построения через капризных
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий