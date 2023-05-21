Джамал Мюррэй набрал 30 очков в первой половине 3-го матча с «Лейкерс»

Разыгрывающий « » набрал 30 очков в первой половине третьего матча с « » (119:108, 3-0).

Проведя всю первую 12-минутку на паркете, Мюррэй отметился 17 очками и реализовал 8 из 10 с игры.

За 9 минут второй четверти он добавил еще 13 очков (5 из 10 с игры).

За всю игру Мюррэй набрал 37 очков, сделал 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Он стал лишь третьим игроком с 1997 года, набравшим 30 очков за половину матча плей-офф против «Лейкерс». Ранее это удавалось (33, 2021) и (30, 2001).

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