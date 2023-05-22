Ник Нерс, Кенни Эткинсон и Эдриан Гриффин – оставшиеся кандидаты на должность главного тренера «Милуоки»
«Бакс» сузили круг основных кандидатов на пост главного тренера.
«Милуоки» планирует провести финальные встречи с Ником Нерсом, помощником главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном и ассистентом главного тренера «Торонто» Эдрианом Гриффином на этой неделе, сообщает ESPN.
По словам источников, генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст за последние недели провел собеседования с 15 кандидатами, после чего в выходные дни организация сократила список специалистов.
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