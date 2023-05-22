Ник Нерс, Кенни Эткинсон и Эдриан Гриффин – оставшиеся кандидаты на должность главного тренера «Милуоки»

Теги Эдриан Гриффин Голден Стэйт Милуоки Торонто НБА Кенни Эткинсон Джон Хорст Ник Нерс Баскетбол

«Бакс» сузили круг основных кандидатов на пост главного тренера.

«Милуоки» планирует провести финальные встречи с Ником Нерсом, помощником главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном и ассистентом главного тренера «Торонто» Эдрианом Гриффином на этой неделе, сообщает ESPN.

По словам источников, генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст за последние недели провел собеседования с 15 кандидатами, после чего в выходные дни организация сократила список специалистов.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Куркаев
Господибоже «Бостону» нужно скорее вылетать, уже послезавтра, чтобы успеть позвать Нерса на собес!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
smoki32
Для Бостона оставьте хоть кого то
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gkrep6
Все понятно, снова белый Нерс будет сливки собирать после… так, стоп!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ smoki32
Для Бостона оставьте хоть кого то
Бекки свободна
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarlatyshev
Я преклоняюсь перед упорством Эдриана Гриффина. За эти примерно 10 лет, что я довольно внимательно слежу за нба, он был по ощущениям уже на 50 интервью, и ни разу не получил работу. Это тяжело, без шуток. Особенно учитывая, какие кадры тренировали в нба за эти годы. Надеюсь, ему когда-нибудь дадут шанс, он заслужил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KappaPride
Интересно, а на Вогеля вообще в лиге спрос есть? для Бостона не чужой и резюме неплохое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Вайбз
Ответ smoki32
Для Бостона оставьте хоть кого то
Камон, летсгоу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Shevchenko
Ответ Дмитрий Куркаев
Господибоже «Бостону» нужно скорее вылетать, уже послезавтра, чтобы успеть позвать Нерса на собес!
с языка снял)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Notionalist Notionalist
Ответ KappaPride
Интересно, а на Вогеля вообще в лиге спрос есть? для Бостона не чужой и резюме неплохое.
Бостону надо игру в атаке менять, а это не Вогель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KappaPride
Ответ Notionalist Notionalist
Бостону надо игру в атаке менять, а это не Вогель
ну еще они ищут тренера, который таймаут может взять и правки по ходу игру внести может, а это точно не к Баду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий