Ник Нерс, Кенни Эткинсон и Эдриан Гриффин – оставшиеся кандидаты на должность главного тренера «Милуоки»

«Бакс» сузили круг основных кандидатов на пост главного тренера.

« » планирует провести финальные встречи с , помощником главного тренера « » Кенни Эткинсоном и ассистентом главного тренера « » Эдрианом Гриффином на этой неделе, сообщает ESPN.

По словам источников, генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст за последние недели провел собеседования с 15 кандидатами, после чего в выходные дни организация сократила список специалистов.

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