Семен Антонов рассчитывает вернуться к тренировкам с ЦСКА к началу предсезонной подготовки

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал, что рассчитывает вернуться к тренировкам с командой к началу предсезонной подготовки.

Антонов получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» 23 октября 2022 года.

«Здоровье хорошо, все идет согласно графику и расписанию, которое назначил хирург после операции. Через четыре‑пять дней будет ровно семь месяцев, как прошла операция. Из физических упражнений бегаю, не делаю пока спринт и стартовый взрыв, но постепенно через подводящие буду делать стартовый рывок. Пока что сухожилия привыкают и вспоминают свою основную функцию. Ахилл уже не болит, но есть момент с коленом, говорят, что так и должно быть. Нужно просто адаптироваться. В обычной жизни мне ничего не мешает. Сравнивая мое состояние сейчас и несколько месяцев назад – есть значительный прогресс. Наш физиотерапевт тоже говорит, что нужно время, около месяца‑двух.

Я сейчас тренируюсь, все буду делать. У меня все лето расписано в тренировочном плане совместно с нашими тренерами по ОФП и физподготовке. Сейчас войдем в следующую часть подготовки. К началу предсезонки все должно быть хорошо», - сказал Антонов.

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