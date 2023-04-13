«Слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется». Эксперт Колин Каухерд не верит в «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Энтони Дэвис Колин Каухерд Баскетбол

Известный эксперт FOX Sports Колин Каухерд не верит в то, что «Лейкерс» могут далеко пройти в плей-офф этого года.

«Они одержали отвратительную победу над «Миннесотой». Они играли не на выезде, а дома, и им потребовалось дополнительное время.

Им придется побеждать таким образом в каждом матче, относиться к каждому матчу, как к «Мартовскому безумию», сейчас или никогда. Смогут ли они четыре раза обыграть такую хорошую команду, как «Мемфис»? Думаю, они могут выиграть первый раунд плей-офф, но сомневаюсь, что они продлят свой успех на второй или третий раунд.

Мы слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется», – сказал Каухерд.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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10 комментариев

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Рахон Р.
Ответ armageddon123456
А причем тут спрос? Вопрос в другом - почему в тех кто пропускает даже больше Дэвиса уверены, а в самом Дэвисе нет? Пример ближе - Кавай, почему то в отношении его вообще никаких опасений нет (а чувак вообще пропустил последние полтора сезона) хотя в отличие от Дэвиса Кавай - хроник, у него колени на волоске висят, но в нем почему то никто не сомневается. Немного нелогично. В целом позиция Каухерда достаточно реальна, но вообще - надо просто смотреть ПО, и как оно сложится неизвестно. Может Морант при первом же данке ногу сломает (тьфу-тьфу), а может Дэвису опять шпора аукнется и все, вниз полетели
Да ладно, кто в Кавае не сомневается-то? Тут по ходу сезона под каждой новостью о Клипперс писали, что с таким Каваем далеко не пройти, потому что он в самый ответственный момент сломается (отдельные горячие головы вообще предлагали ему карьеру завершать). Вон, эксперты ЕСПН единогласно постановили, что Клипперс не пройдут дальше первого раунда. Ситуация та же самая, что и с ЛАЛ.
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Misson
До финала конференции вполне могут дотащить.
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ArizonaCactus
Я уверен, что и первый раунд не осилят, но аналитика от экспертов НБА просто поражает свое глубиной и объективностью! Каждый раз!
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Stingray_
Ну факты... Он ещё не сказал про физрука-тормоза у руля. Шансы у нас малы, но надеемся что старикан тряхнёт стариной.
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armageddon123456
Ответ Аркадий Кимеев
На Била давно рукой махнули уже. С него и спроса никакого. А по поводу Санс у многих есть таки сомнения.
А причем тут спрос? Вопрос в другом - почему в тех кто пропускает даже больше Дэвиса уверены, а в самом Дэвисе нет? Пример ближе - Кавай, почему то в отношении его вообще никаких опасений нет (а чувак вообще пропустил последние полтора сезона) хотя в отличие от Дэвиса Кавай - хроник, у него колени на волоске висят, но в нем почему то никто не сомневается. Немного нелогично.
В целом позиция Каухерда достаточно реальна, но вообще - надо просто смотреть ПО, и как оно сложится неизвестно. Может Морант при первом же данке ногу сломает (тьфу-тьфу), а может Дэвису опять шпора аукнется и все, вниз полетели
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ɔculpa
Ответ Аркадий Кимеев
На Била давно рукой махнули уже. С него и спроса никакого. А по поводу Санс у многих есть таки сомнения.
Сомнения основываются на том, что там Дюрант?)
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Аркадий Кимеев
Ответ Mr.BadGuy
"Парень, который часто травмируется", сыграл в регулярке на 6 игр больше, чем например Бил или на 9 больше чем Дюрант. Ктото считает Била травматом или ктото бы сейчас сказал, что не верят в Санс потому что там Дюрант?
На Била давно рукой махнули уже. С него и спроса никакого. А по поводу Санс у многих есть таки сомнения.
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scorp19
Наконец то адекватное мнение
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Mr.BadGuy
Ответ Евгений Дронов
ну здесь оспорят тока фанаты озерников)))))
"Парень, который часто травмируется", сыграл в регулярке на 6 игр больше, чем например Бил или на 9 больше чем Дюрант. Ктото считает Била травматом или ктото бы сейчас сказал, что не верят в Санс потому что там Дюрант?
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Евгений Дронов
ну здесь оспорят тока фанаты озерников)))))
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