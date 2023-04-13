«Слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется». Эксперт Колин Каухерд не верит в «Лейкерс»

Известный эксперт FOX Sports Колин Каухерд не верит в то, что «Лейкерс» могут далеко пройти в плей-офф этого года.

«Они одержали отвратительную победу над «Миннесотой». Они играли не на выезде, а дома, и им потребовалось дополнительное время.

Им придется побеждать таким образом в каждом матче, относиться к каждому матчу, как к «Мартовскому безумию», сейчас или никогда. Смогут ли они четыре раза обыграть такую хорошую команду, как « »? Думаю, они могут выиграть первый раунд плей-офф, но сомневаюсь, что они продлят свой успех на второй или третий раунд.

Мы слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется», – сказал Каухерд.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама