«Слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется». Эксперт Колин Каухерд не верит в «Лейкерс»
Известный эксперт FOX Sports Колин Каухерд не верит в то, что «Лейкерс» могут далеко пройти в плей-офф этого года.
«Они одержали отвратительную победу над «Миннесотой». Они играли не на выезде, а дома, и им потребовалось дополнительное время.
Им придется побеждать таким образом в каждом матче, относиться к каждому матчу, как к «Мартовскому безумию», сейчас или никогда. Смогут ли они четыре раза обыграть такую хорошую команду, как «Мемфис»? Думаю, они могут выиграть первый раунд плей-офф, но сомневаюсь, что они продлят свой успех на второй или третий раунд.
Мы слишком многого требуем от старика и парня, который часто травмируется», – сказал Каухерд.
Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама
В целом позиция Каухерда достаточно реальна, но вообще - надо просто смотреть ПО, и как оно сложится неизвестно. Может Морант при первом же данке ногу сломает (тьфу-тьфу), а может Дэвису опять шпора аукнется и все, вниз полетели