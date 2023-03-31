Участие Алексея Шведа в первом матче с «Автодором» находится под вопросом
Участие защитника ЦСКА Алексея Шведа в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Автодором» находится под вопросом.
Лидер армейцев выбыл из строя в феврале с повреждением приводящей мышцы бедра.
Вне игры у ЦСКА остается восстанавливающийся после травмы форвард Семен Антонов.
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