Участие Алексея Шведа в первом матче с «Автодором» находится под вопросом

Участие защитника ЦСКА Алексея Шведа в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с « » находится под вопросом.

Лидер армейцев выбыл из строя в феврале с повреждением приводящей мышцы бедра.

Вне игры у ЦСКА остается восстанавливающийся после травмы форвард .

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

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