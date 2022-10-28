Форвард ЦСКА Семен Антонов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии правой ноги, сообщает официальный сайт московского клуба.

Операцию проводили специалисты одной из ведущих клиник Финляндии.

После завершения первичного этапа восстановления под присмотром хирургов Антонов вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе клуба. Сроки возвращения форварда в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

33-летний игрок получил травму в матче регулярного чемпионата лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (102:75) 23 октября.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА