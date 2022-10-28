Семен Антонов перенесет операцию в связи с разрывом ахилла
У форварда ЦСКА Семена Антонова на пятницу назначена операция по поводу разрыва ахилла.
Об этом рассказал президент клуба Андрей Ватутин.
«Антонов порвал ахилл, выбыл на длительный срок. В пятницу будет прооперирован, после этого станут ясны сроки восстановления», – сказал Ватутин.
Антонов получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (102:75) 23 октября.
Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой
Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин
Комментарии