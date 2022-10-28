Семен Антонов перенесет операцию в связи с разрывом ахилла

У форварда ЦСКА Семена Антонова на пятницу назначена операция по поводу разрыва ахилла.

Об этом рассказал президент клуба .

«Антонов порвал ахилл, выбыл на длительный срок. В пятницу будет прооперирован, после этого станут ясны сроки восстановления», – сказал Ватутин.

Антонов получил травму в матче регулярного чемпионата лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (102:75) 23 октября.

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