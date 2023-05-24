«Там написано Багамы?» Чарльз Баркли посмеялся над нарядом Тейтума перед 4-м матчем в Майами

Теги светская хроника Бостон Майами НБА Чарльз Баркли фото НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли посмеялся над лидером «Бостона» Джейсоном Тейтумом и его нарядом перед четвертым матчем против «Хит» в Майами.

«Селтикс» уступали в серии 0-3 и находились на грани вылета.

«Там написано Багамы?» – поинтересовался Баркли во время трансляции, намекая на отпускное настроение у форварда. 

«Бостону» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» (116:99, 1-3).

Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

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TNT

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1 комментарий

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DevilBrO
Еще новости будут кто посмеялся?
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