Легенда НБА, эксперт посмеялся над лидером « » и его нарядом перед четвертым матчем против «Хит» в Майами.

«Селтикс» уступали в серии 0-3 и находились на грани вылета.

«Там написано Багамы?» – поинтересовался Баркли во время трансляции, намекая на отпускное настроение у форварда.

«Бостону» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с « » (116:99, 1-3).

Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

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