«Там написано Багамы?» Чарльз Баркли посмеялся над нарядом Тейтума перед 4-м матчем в Майами
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли посмеялся над лидером «Бостона» Джейсоном Тейтумом и его нарядом перед четвертым матчем против «Хит» в Майами.
«Селтикс» уступали в серии 0-3 и находились на грани вылета.
«Там написано Багамы?» – поинтересовался Баркли во время трансляции, намекая на отпускное настроение у форварда.
«Бостону» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» (116:99, 1-3).
Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.
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TNT
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