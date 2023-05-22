Джейлен Браун: «Мы просто опозорились»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился впечатлениями от третьего подряд поражения в серии с «Майами» (102:128, 0-3).

«Надо отдать «Майами» должное, они играют намного выше своих возможностей. У них идет игра, это нельзя не признать. Гэйб Винсент, Мартин, Струс, Данкан Робинсон, ребята, которых мы должны держать под контролем, шикарно себя проявляют.

Очевидно, что это большое разочарование. Я чувствую, что мы подвели наших болельщиков, организацию. Мы подводим самих себя. И это касается всей команды. Можно искать виноватых и показывать пальцем, но суть такова, что мы просто опозорились», – сказал Браун.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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26 комментариев

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ARCAN
Ещё повезло, что Юдонис Хаслем не вышел
+92
0
+92
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mr.kras
Ну по фактам, молодец признаёт поражение адекватно! Эмбииду на заметку
+46
-3
+43
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Eskender
Но вряд ли это помешает вам с Тейтумом требовать максималку, да?
+34
-4
+30
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Сергей Пузанков
Ответ ARCAN
Ещё повезло, что Юдонис Хаслем не вышел
Этого Джокера хитрый Спо приберёг на другого Джокера. 10 лет вне игры, силы копил на этот легендарный матчап.
+28
0
+28
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Сергей Пузанков
Ответ ggg hhh
денвер только на западе первый
А Майами только в плей-офф 8-я
+23
0
+23
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Vgorodeslyakot
Пора создавать символическую сборную позора.
+22
-1
+21
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Fazy10
будет интересно если в финале первая команда лиги Денвер ,сыграет с 8ой командой востока , будет красиво ) самое классное в этом что Джимбо и Никола заслужили как никто другой гайку )
+19
-1
+18
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Djoyin
Похоже, что они не понимают, почему так упала их эффективность. Для них это загадка
+12
-1
+11
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ggg hhh
Ответ Fazy10
будет интересно если в финале первая команда лиги Денвер ,сыграет с 8ой командой востока , будет красиво ) самое классное в этом что Джимбо и Никола заслужили как никто другой гайку )
денвер только на западе первый
+12
-1
+11
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Аркадий Негойда
Ответ Djoyin
Похоже, что они не понимают, почему так упала их эффективность. Для них это загадка
И я. Буки выкатывали вынос тела Майами, наверное, хотели пошутить со своими деньгами
+8
0
+8
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nicholas_urfe.
Ответ Сергей Пузанков
Этого Джокера хитрый Спо приберёг на другого Джокера. 10 лет вне игры, силы копил на этот легендарный матчап.
10 лет воздержания 😂
+7
0
+7
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Мурзин Ринат
Ответ Сергей Пузанков
У абсолютно всей основы контракты на следующий год есть. Старше 30 только Хорфорд (сильно) и Брогдон (чуть). Так что все ещё впереди. Жаль только, что до окончания серии нельзя тренера нормального найти, а то разберут щас и Нерса и Бада.
Баду повезло откровенно с тем Броском КД и тем неожиданным плей-офф где взяли гайку, по хорошему в тот год он уволен должен был быть, Бад тренер на регулярку , вспомните Атланту и их свипы в плей-офф, он не вносит изменения по ходу игры и также бесполезен в плей-офф
+6
-1
+5
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namankey
Ответ Eskender
Но вряд ли это помешает вам с Тейтумом требовать максималку, да?
Как будто максималку заслуживает только MVP финала🤦
+10
-5
+5
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alex27
Браун сегодня был главным номером позора
+4
0
+4
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Сергей Пузанков
Ответ namankey
Как будто максималку заслуживает только MVP финала🤦
Ну или тот, кто ведёт команду за собой, и не рассыпается в плей-офф. А они конкретно рассыпаются, вот даже в этом интервью.
+5
-1
+4
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AaaaRrrr
Ответ Сергей Пузанков
Ну или тот, кто ведёт команду за собой, и не рассыпается в плей-офф. А они конкретно рассыпаются, вот даже в этом интервью.
ну или Брэдли Бил
+3
0
+3
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Aleksey Lisitsyn
Ответ mr.kras
Ну по фактам, молодец признаёт поражение адекватно! Эмбииду на заметку
Ну хз адекватно ли, вот это "они играют намного выше своих возможностей" не особо уважительно звучит
+3
0
+3
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Аркадий Негойда
Нельзя играть "выше своих возможностей". Можно не до конца их осознавать. Но это лирика, а в интервью (если он всё так и сказал) свозит неуважением
+4
-2
+2
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Сергей Пузанков
Ответ AaaaRrrr
ну или Брэдли Бил
Ну или Брэдли Бил
+1
0
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Поникший Руй
Чемпионское окно захлопнулось?
У абсолютно всей основы контракты на следующий год есть. Старше 30 только Хорфорд (сильно) и Брогдон (чуть). Так что все ещё впереди. Жаль только, что до окончания серии нельзя тренера нормального найти, а то разберут щас и Нерса и Бада.
+1
0
+1
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Поникший Руй
Чемпионское окно захлопнулось?
+3
-2
+1
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Freddy Durst
Ответ ARCAN
Ещё повезло, что Юдонис Хаслем не вышел
это джокер на ЧП)
0
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Koltroty
Ответ Aleksey Lisitsyn
Ну хз адекватно ли, вот это "они играют намного выше своих возможностей" не особо уважительно звучит
Но это ведь правда, Майами дико оверперформят весь плей-офф, других объяснений нет. Они третью серию подряд идут андердогами, уступают соперникам по составам, по уровню и глубине, и все равно побеждают. В регулярном сезоне ничего подобного и близко не было, они еле вышли в плей-ин, где проиграли первый матч, а потом чудо какое-то.
0
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