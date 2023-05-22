Форвард « » поделился впечатлениями от третьего подряд поражения в серии с « » (102:128, 0-3).

«Надо отдать «Майами» должное, они играют намного выше своих возможностей. У них идет игра, это нельзя не признать. Гэйб Винсент, Мартин, Струс, Данкан Робинсон, ребята, которых мы должны держать под контролем, шикарно себя проявляют.

Очевидно, что это большое разочарование. Я чувствую, что мы подвели наших болельщиков, организацию. Мы подводим самих себя. И это касается всей команды. Можно искать виноватых и показывать пальцем, но суть такова, что мы просто опозорились», – сказал Браун.

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