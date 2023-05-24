Джейсон Тейтум: «Пытаемся спасти сезон»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, за счет чего команде удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» (116:99, 1-3).
Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.
«Просто пытаемся спасти сезон.
Сегодня у нас был ритм, желание. У нас получалось останавливать соперника на своей половине. Мы бежали в быстрый отрыв. Начали попадать лэй-апы и штрафные, а там и броски из игровых ситуаций начинают даваться проще», – заявил Тейтум.
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