Джейсон Тейтум: «Пытаемся спасти сезон»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, за счет чего команде удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» (116:99, 1-3).

Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

«Просто пытаемся спасти сезон.

Сегодня у нас был ритм, желание. У нас получалось останавливать соперника на своей половине. Мы бежали в быстрый отрыв. Начали попадать лэй-апы и штрафные, а там и броски из игровых ситуаций начинают даваться проще», – заявил Тейтум.

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5 комментариев

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Rotick
джентельменский свип
+6
0
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Артем Шелудков
Молодцы Бостон, переломить ход финала, конечно, шансов по-прежнему мало, но пока они есть - надо бороться
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Mikl_5555
ждем камбэк
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