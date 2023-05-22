«Стоит плохо сыграть, пишут: «Он не в порядке, прямая дорога в Китай». Джейлен Грин признался, что у него есть анонимные аккаунты в соцсетях

Разыгрывающий « » стал гостем подкаста форварда « » Пола Джордж Podcast P with Paul George.

Защитник признался, что у него есть несколько анонимных аккаунтов в социальной сети, которые он использует для «защиты» себя от критики.

«Да, у меня есть парочка аккаунтов. Если зайти и почитать после игры: либо пишут, что я круто сыграл, либо всю вину на меня валят.

Они обычно хвалят тебя и все такое, но стоит плохо сыграть: «Он не в порядке, прямая дорога в Китай». Удивительно», – поделился Грин, улыбаясь.

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