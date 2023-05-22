«Стоит плохо сыграть, пишут: «Он не в порядке, прямая дорога в Китай». Джейлен Грин признался, что у него есть анонимные аккаунты в соцсетях

Теги Хьюстон Клипперс НБА Пол Джордж Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джордж Podcast P with Paul George.

Защитник признался, что у него есть несколько анонимных аккаунтов в социальной сети, которые он использует для «защиты» себя от критики.

«Да, у меня есть парочка аккаунтов. Если зайти и почитать после игры: либо пишут, что я круто сыграл, либо всю вину на меня валят.

Они обычно хвалят тебя и все такое, но стоит плохо сыграть: «Он не в порядке, прямая дорога в Китай». Удивительно», – поделился Грин, улыбаясь.

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9 комментариев

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MikeABLG
Дюрант одобряет!
+27
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+27
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Forza
До премьеры подкаста на Ютьюбе ещё 1,5 часа, а на Спортсе уже выдержки из него публикуют. Вот это я понимаю оперативная редакторская работа!))
+20
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+20
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Jerry Rodrogha
Ну точно новый Дюрант. Только не в смысле игры
+6
0
+6
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namankey
Ответ MikeABLG
Дюрант одобряет!
Так это Дюрант мультиачит и пишет всем про Китай
+6
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mold-cel
кстати, ты не в порядке, Джейлен, наверняка спортс почитываешь
+3
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Максим Макеев
ясно
челика надо менять срочно
+2
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dev0
Дети
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Дмитрий Сологубов
Ответ Ann Tretiakova
ребенок тут только ты ! ) не знаю что ты там учишь в школе ..но у меня была экономика в школе , мы там проходили в том числе пирамиду Маслоу! иди почитай что это такое и что людям нужно в этой жизни ! может тогда поймешь что то
Маслова.Будем точны.
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