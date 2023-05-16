Разыгрывающий «Голден Стэйт» заключил партнерское соглашение с перспективным игроком , который считается основным претендентом на 2-й номер драфта-2023.

Карри станет помогать Хендерсону, а также его сестре Кристал Хендерсон в развитии на баскетбольной площадке и за ее пределами.

Помимо Карри c Хендерсонами будет работать тренеры 2-кратного MVP. Скут и Кристал также станут сотрудничать с компанией Стефа SC30 Inc. для развития собственных образов.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться