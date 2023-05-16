Стефен Карри станет помогать Скуту Хендерсону в развитии на площадке и за ее пределами
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заключил партнерское соглашение с перспективным игроком Скутом Хендерсоном, который считается основным претендентом на 2-й номер драфта-2023.
Карри станет помогать Хендерсону, а также его сестре Кристал Хендерсон в развитии на баскетбольной площадке и за ее пределами.
Помимо Карри c Хендерсонами будет работать тренеры 2-кратного MVP. Скут и Кристал также станут сотрудничать с компанией Стефа SC30 Inc. для развития собственных образов.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
Комментарии