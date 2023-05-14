Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» примет «Будучность»
В воскресенье, 14 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 14 мая, 20.30, «Александар Николич Холл»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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