Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» примет «Будучность»

В воскресенье, 14 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф лиги « » встретится с «Будучностью».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился