Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» примет «Будучность»

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Будучность Баскетбол

В воскресенье, 14 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч

Црвена Звезда MTS – Будучность
Дата проведения
14 мая, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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