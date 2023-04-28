Адриатическая лига. Плей-офф. «Будучность» – «Мега», «Црвена Звезда» встретится с «Задаром»
В пятницу, 28 апреля, двумя матчами стартует плей-офф Адриатической лиги.
Черногорская «Будучность» примет сербскую «Мегу», сербская «Црвена Звезда» встретится с хорватским «Задаром»
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Морача»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.00, «Александар Николич Холл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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