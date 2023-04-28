Адриатическая лига. Плей-офф. «Будучность» – «Мега», «Црвена Звезда» встретится с «Задаром»

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Задар Будучность Мега Баскетбол

В пятницу, 28 апреля, двумя матчами стартует плей-офф Адриатической лиги.

Черногорская «Будучность» примет сербскую «Мегу», сербская «Црвена Звезда» встретится с хорватским «Задаром»

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Будучность – Мега
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Морача»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS – Задар
Дата проведения
28 апреля, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий