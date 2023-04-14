Билл Симмонс объяснил, насколько сильно вырос средний уровень игрока НБА
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что конкурентность между баскетболистами НБА сейчас намного выше, чем несколько лет назад.
«Я заметил сколько хороших игроков сейчас в лиге во время матчей, когда звезды «распределяли нагрузку».
Например, игра номер 82 ничего не значила для «Селтикс». Пэйтон Притчард, который, как мне кажется, слишком компетентен для того, чтобы быть 11-м человеком в составе, 10 лет назад был бы третьим защитником в любой команде. А теперь он не получает игрового времени в «Бостоне», но делает трипл-дабл с 30 очками при первой возможности. Это говорит о том, насколько изменилась «глубина» Лиги», – сказал Симмонс в своем подкасте.
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