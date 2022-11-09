Метта Сэндифорд-Артест: «Хочу создать команду НБА в Лас-Вегасе вместе с семьей Малуф»

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест заявил, что хочет стать совладельцем команды НБА в Лас-Вегасе вместе с семьей Малуф.

«Было бы интересно поговорить с различными инвестиционными группами и узнать, позволят ли они мне поучаствовать. Думаю, что нужно каким-то образом привлечь Малуфов. По-моему, Малуфы заправляют в Лас-Вегасе.

Мне нравятся Малуфы, и я хотел бы снова поработать с ними. Они были для меня не чем иным, как семьей. Думаю, что имеет смысл посоветоваться с Малуфами. Этим я продемонстрирую, что вхожу в город с уважением. С понимаем, что фундамент был заложен Малуфами», – сказал Сэндифорд-Артест.

Семья Малуф – известная американская семья, проживающая в Лас-Вегасе, которая владеет многочисленной коммерческой недвижимостью в западных штатах. Малуфы были владельцами «Сакраменто» с 1998 по 2013 год, а также являются миноритарными владельцами команды НХЛ «Вегас Голден Найтс».

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