Чарльз Баркли: «Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли расстроен выступлением «Бостона» в 3-м матче серии с «Майами» (102:128, 0-3).
«Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
«Да, это было ужасно. Избиение. Избиение на пляже», – добавил 4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил.
«Хит» стали первой командой с 8-м посевом, которая выиграла матч плей-офф с разницей более 25 очков
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2
9 комментариев