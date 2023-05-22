Чарльз Баркли: «Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли расстроен выступлением « » в 3-м матче серии с « » (102:128, 0-3).

«Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

«Да, это было ужасно. Избиение. Избиение на пляже», – добавил 4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил.

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