Чарльз Баркли: «Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно»

Теги Бостон Майами Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли расстроен выступлением «Бостона» в 3-м матче серии с «Майами» (102:128, 0-3).

«Будь я болельщиком «Селтикс», мне было бы стыдно», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

«Да, это было ужасно. Избиение. Избиение на пляже», – добавил 4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил.

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9 комментариев

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bostonKG
В последнее время часто надевал майку Селтикс в спортзале, сегодня повесил в шкафчик. Стыдно
+14
-3
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Arthur Ugly
Ответ bostonKG
В последнее время часто надевал майку Селтикс в спортзале, сегодня повесил в шкафчик. Стыдно
Такая же фигня. У меня на ней ещё и Тейтум. Буду носить старую добрую с номером 33 - за Ларри никогда не стыдно, его яиц хватило бы на всех нынешних кельтов.
+11
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Maturmalai
Ответ evgen98
Вот так новость! Баркли болеет за Селтикс...
Просто перевели неправильно. Должны были перевести как: "Если бы я был болельщиком Селтикс, мне было бы стыдно". Барк сам это четко поясняет далее в интервью.
+5
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+5
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ПП ПП
Мне не обидно. Но понять что происходит просто не могу. Странно все это.
+4
0
+4
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Djoyin
- Любите баскетбол в себе, а не себя в баскетболе! - добавил Баркли
+5
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evgen98
Вот так новость! Баркли болеет за Селтикс...
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Donbass
Бостон и его лидеры - Тейтум и Браун - слишком уязвимые психологически и бесхарактерные какие то. Они только умеют отжигать когда игра идет под их диктовку, но если игра не складывается, то все - никто не в состоянии взять на себя бремя лидерства....
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Donbass
Ответ ПП ПП
Мне не обидно. Но понять что происходит просто не могу. Странно все это.
Что тут странного? Майами просто лучше играет в командный баскетбол.
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